Паска, которая долго не черствеет: как приготовить заварное тесто
Готовя паску на Пасху, каждая хозяйка очень хочет, чтобы изделие как можно дольше оставалось свежим и не теряло вкусовых качеств. В таком случае пригодится рецепт заварной паски. Невозможно передать словами, насколько вкусной она получается. Нежная, воздушная, в меру сладкая и влажная, с легкой текстурой – просто тает во рту. И самое большое преимущество в том, что заварная паска долго не черствеет.
Фудблогер Мария Михальченко поделилась рецептом заварной паски на своем Youtube-канале. (Для того чтобы посмотреть видео, досскрольте новость доконца).
Ингредиенты:
Заварка:
мука – 100 г
кипяток – 250 мл
Опара:
сахар – 1 ст. л.
молоко – 250 мл
дрожжи прессованные – 75 г
Тесто:
сахар – 350 г
желтки – 5 шт
яйца 5 шт
ваниль – 1 ст. л.
соль – 0,5 ч. л.
куркума – 0,25 ч. л.
цедра 1 лимона
мука – 1 кг
масло – 3 ст. л.
сливочное масло – 200 г
Дополнительно:
мука – 1 ст. л.
сухофрукты – 250 г
Способ приготовления:
1. Приготовление заварки. Муку залить крутым кипятком и перемешать до однородности.
2. Когда заварка станет теплой, приготовить опару. В миску насыпать сахар, залить теплым молоком и добавить дрожжи. Перемешать до растворения.
3. К опаре добавить заварку и перемешать. Могут быть комочки – это нормально. Накрыть пленкой и оставить на 20 минут в теплом месте.
4. Отдельно смешать сахар, яйца, желтки и ваниль. Взбить миксером до пышной белой массы. Добавить в опару.
5. Также добавить соль, куркуму и цедру. Взбить миксером до однородности.
6. Добавить половину муки. Перемешать.
7. Добавить оставшуюся муку и замесить тесто.
8. Добавить растительное масло и вымешивать тесто еще 1-2 минуты.
9. Втереть в тесто сливочное масло, продолжая замешивать. Оставить тесто подходить на 60 минут в теплом месте.
10. Сделать обминку теста и оставить подходить еще на 60 минут.
11. Снова сделать обминку для теста и оставить подходить на 10 минут.
12. Сухофрукты тем временем залить кипятком, высушить и смешать с мукой.
13. Смазать поверхность и руки растительным маслом. На пласт теста выложить сухофрукты и месить тесто, чтобы они равномерно распределились. Дать отдохнуть несколько минут.
14. Сформировать паски и выложить в формы. Накрыть пленкой и оставить подходить на 60 минут.
15. Смазать паски желтком и молоком.
16. Выпекать при температуре 170 градусов 45-60 минут.
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