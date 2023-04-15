Паска на 1 литр и пол-литра молока: два самых простых и удачных рецепта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
4 минуты
639
Домашние паски

Паска является главным символом светлого праздника Пасхи. Готовить праздничную выпечку можно из разного теста, например, из дрожжевого, из заварного, творожного, а также из творога, без муки. Для яркого вкуса в тесто можно добавить ягоды, цукаты, изюм, соленую карамель, сгущенное молоко. Для красивого цвета в тесто для паски хозяйки часто добавляют куркуму. 

Домашняя паска

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусных, домашних пасок, тесто для которых можно приготовить из 1 и 0,5 литра молока. 

Как правильно приготовить вкусные паски
Видео дня

1. Рецепт паски на 1 литр молока 

Паска из 1 л молока

Ингредиенты:

  • мука – 2 кг
  • молоко – 1 л
  • яйца – 30 шт. 
  • сливочное масло – 700 г
  • свежие дрожжи – 100 г
  • соль – 1 ч. л. 
  • сахар – 1 кг
  • молотая корица – 1 ч. л. 
  • изюм – 1 ст. л.
  • молотый кардамон – 0,5 ч. л.
  • ванильный сахар – 10 г
  • тертый мускатный орех – щепотка 

Способ приготовления:

1. Опара: молоко нагрейте, но не доводите до кипения, добавьте 1,5 стакана муки, тщательно перемешайте. Дрожжи разотрите с 1 ст. л. сахара и добавьте в тесто, хорошо перемешайте и оставьте тесто на  час в теплом месте. 

Опара для теста

2. Отделите желтки от белков, к желткам добавьте сахар и взбейте блендером к однородности. После добавьте сливочное масло и хорошо разотрите. Сюда же добавьте соль, изюм, корицу, кардамон, ванильный сахар и перемешайте. 

Желтки для теста

3. Яичную смесь с изюмом добавьте в опару, туда же добавьте просеянную муку. Вымесите тесто и переложите его в миску и оставьте на 3 часа, чтобы оно подошло. 

Приготовление теста для пасок

4. Формы для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите тесто и выпекайте паски 30 минут при 210 С. 

Сколько выпекать паски

5. Готовые паски остудите и покройте глазурью, сверху красиво украсьте. 

Готовая паска с глазурью

2. Рецепт паски из 0,5 л молока 

Домашняя паска из 0,5 л молока

Ингредиенты:

  • мука – 1 кг
  • молоко – 500 мл
  • прессованные дрожжи – 60 г
  • яйца – 6 шт. 
  • сливочное масло – 180 г
  • сахар – 250 г
  • изюм – 250 г
  • ванильный сахар – 1 ч. л. 

Способ приготовления:

1. Молоко подогрейте, добавьте дрожжи и растворите, всыпьте 0,5 кг муки и хорошо перемешайте. 

Приготовление опары

2. Готовое тесто переложите в миску и оставьте в теплом место на 30 минут.

Готовое тесто для приготовления пасок

3. Отделите белки от желтков. Белки взбейте с солью в пену, а желтки разотрите с ванильным сахаром. Желтки добавьте в тесто, туда же добавьте мягкое сливочное масло, перемешайте и добавьте белки. 

Белки и желтки для теста

4. В тесто добавьте 2 стакана просеянной муки, хорошо вымесите и на 60 минут оставьте в теплом месте. 

Как сделать пышное тесто для пасок

5. Залейте изюм кипятком, оставьте на 10 минут, слейте воду, высушите изюм,  и после добавьте в тесто. Готовое тесто разложите по формам, поставьте в разогретую до 100 С духовку и после выпекай 25 минут при 180 С. 

Паска с изюмом

Украсьте готовые паски глазурью!

Домашняя паска с изюмом

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты