Паска на 1 литр и пол-литра молока: два самых простых и удачных рецепта

Паска является главным символом светлого праздника Пасхи. Готовить праздничную выпечку можно из разного теста, например, из дрожжевого, из заварного, творожного, а также из творога, без муки. Для яркого вкуса в тесто можно добавить ягоды, цукаты, изюм, соленую карамель, сгущенное молоко. Для красивого цвета в тесто для паски хозяйки часто добавляют куркуму.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами вкусных, домашних пасок, тесто для которых можно приготовить из 1 и 0,5 литра молока.

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1. Рецепт паски на 1 литр молока

Ингредиенты:

мука – 2 кг

молоко – 1 л

яйца – 30 шт.

сливочное масло – 700 г

свежие дрожжи – 100 г

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 кг

молотая корица – 1 ч. л.

изюм – 1 ст. л.

молотый кардамон – 0,5 ч. л.

ванильный сахар – 10 г

тертый мускатный орех – щепотка

Способ приготовления:

1. Опара: молоко нагрейте, но не доводите до кипения, добавьте 1,5 стакана муки, тщательно перемешайте. Дрожжи разотрите с 1 ст. л. сахара и добавьте в тесто, хорошо перемешайте и оставьте тесто на час в теплом месте.

2. Отделите желтки от белков, к желткам добавьте сахар и взбейте блендером к однородности. После добавьте сливочное масло и хорошо разотрите. Сюда же добавьте соль, изюм, корицу, кардамон, ванильный сахар и перемешайте.

3. Яичную смесь с изюмом добавьте в опару, туда же добавьте просеянную муку. Вымесите тесто и переложите его в миску и оставьте на 3 часа, чтобы оно подошло.

4. Формы для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите тесто и выпекайте паски 30 минут при 210 С.

5. Готовые паски остудите и покройте глазурью, сверху красиво украсьте.

2. Рецепт паски из 0,5 л молока

Ингредиенты:

мука – 1 кг

молоко – 500 мл

прессованные дрожжи – 60 г

яйца – 6 шт.

сливочное масло – 180 г

сахар – 250 г

изюм – 250 г

ванильный сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Молоко подогрейте, добавьте дрожжи и растворите, всыпьте 0,5 кг муки и хорошо перемешайте.

2. Готовое тесто переложите в миску и оставьте в теплом место на 30 минут.

3. Отделите белки от желтков. Белки взбейте с солью в пену, а желтки разотрите с ванильным сахаром. Желтки добавьте в тесто, туда же добавьте мягкое сливочное масло, перемешайте и добавьте белки.

4. В тесто добавьте 2 стакана просеянной муки, хорошо вымесите и на 60 минут оставьте в теплом месте.

5. Залейте изюм кипятком, оставьте на 10 минут, слейте воду, высушите изюм, и после добавьте в тесто. Готовое тесто разложите по формам, поставьте в разогретую до 100 С духовку и после выпекай 25 минут при 180 С.

Украсьте готовые паски глазурью!

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