Паста идеальной текстуры с лососем: готовится 15 минут
Мы привыкли готовить макароны по времени, указанному на упаковке. И хорошо, если это изделия твердых сортов – они, по сравнению с другими, держат форму и сразу не слипаются. Традиционный метод подходит, когда вы готовите просто гарнир к салату или мясу, а для действительно изысканной пасты нужно использовать другой способ.
Идея опубликована на странице pp.foodpp в Instagram. Проварить макароны стоит всего 2 минуты, а доготовятся они уже с остальными ингредиентами.
Ингредиенты:
копченая или сырая красная рыба – 200 г
макароны – 250 г
лук – 1 шт
сливки 23% – 200 мл
сыр твердый
чеснок – по желанию
Способ приготовления:
1. Макароны проварить 2 минуты, посолить.
2. Также 2 минуты прожарить чеснок и лук.
3. Рыбу нарезать кубиками и прожарить 2 минуты.
4. Влить сливки и готовить еще 2 минуты.
5. Переложить макароны в рыбу, добавить немного бульона в котором варились изделия.
6. Перемешать, выключить огонь.
7. Подавать с натертым сыром сверху.
Несколько полезных советов для приготовления:
1. Если вы будете есть пасту сразу – варите макароны до готовности, немного промойте, сбрызните маслом, перемешивайте с соусом уже перед подачей.
2. Если соус загустел – добавьте воды в которой варились макароны, бульон или жидких сливок.
3. Если порция осталась, ее можно хранить в холодильнике.
4. На второй день можно разогреть на сковороде или в микроволновке, добавив немного жидких сливок или бульона.
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