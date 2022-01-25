Паста идеальной текстуры с лососем: готовится 15 минут

Мы привыкли готовить макароны по времени, указанному на упаковке. И хорошо, если это изделия твердых сортов – они, по сравнению с другими, держат форму и сразу не слипаются. Традиционный метод подходит, когда вы готовите просто гарнир к салату или мясу, а для действительно изысканной пасты нужно использовать другой способ.

Идея опубликована на странице pp.foodpp в Instagram. Проварить макароны стоит всего 2 минуты, а доготовятся они уже с остальными ингредиентами.

Ингредиенты:

копченая или сырая красная рыба – 200 г

макароны – 250 г

лук – 1 шт

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сливки 23% – 200 мл

сыр твердый

чеснок – по желанию

Способ приготовления:

1. Макароны проварить 2 минуты, посолить.

2. Также 2 минуты прожарить чеснок и лук.

3. Рыбу нарезать кубиками и прожарить 2 минуты.

4. Влить сливки и готовить еще 2 минуты.

5. Переложить макароны в рыбу, добавить немного бульона в котором варились изделия.

6. Перемешать, выключить огонь.

7. Подавать с натертым сыром сверху.

Несколько полезных советов для приготовления:

1. Если вы будете есть пасту сразу – варите макароны до готовности, немного промойте, сбрызните маслом, перемешивайте с соусом уже перед подачей.

2. Если соус загустел – добавьте воды в которой варились макароны, бульон или жидких сливок.

3. Если порция осталась, ее можно хранить в холодильнике.

4. На второй день можно разогреть на сковороде или в микроволновке, добавив немного жидких сливок или бульона.

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