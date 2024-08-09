Паста с филе и овощами: рецепт сытного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Паста с филе и овощами: рецепт сытного блюда для ужина

Пасту можно готовить на обед и ужин. Для того, чтобы блюдо было более сытным, добавьте куриное филе, овощи, сыр, зелень, фарш, мидии, креветки.

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Как приготовить вкусную пасту

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты с куриным филе, томатами и сыром. 

Как приготовить вкусную пасту

Ингредиенты: 

  • Спагетти – 200 г
  • Куриное филе – 1 шт
  • Томаты – 2 шт
  • Лук – 1 шт
  • Чеснок – 1-2 зуб. 
  • Томатная паста – 1 ст.л + вода – 100 мл
  • Сметана – 3 ст.л (можно заменить на 33% сливки)
  • Соль/перец/итальянские травы
  • Масло для жарки
  • Твердый сыр для подачи

Способ приготовления: 

1. С томатов овощечисткой снимите шкурку и нарежьте кубиками.

Овощи для соуса

2. Куриное филе нарежьте кубиками, солим, перчим. Измельчите лук.

Овощи и филе

3. Отварите спагетти. 

Паста для блюда

4. Обжарьте на масле филе 3 минуты, добавьте лук, обжарьте его до прозрачности, добавьте нарезанные томаты, чеснок пропустите через пресс, посолите немного, перемешайте и на маленьком огне под крышкой тушите примерно 10 минут. 

5. Добавьте разведенную в воде томатную пасту, сметану, 4 ст.л воды, в которой варилось спагетти, солим, перчим и добавляем специи по вкусу.

Приготовление пасты

6. Добавьте отварную пасту в соус, перемешайте и все прогрейте 2 минуты. Перед подачей посыпьте тертым сыром.

Готовое блюдо

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