Пасту можно готовить на обед и ужин. Для того, чтобы блюдо было более сытным, добавьте куриное филе, овощи, сыр, зелень, фарш, мидии, креветки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты с куриным филе, томатами и сыром.

Ингредиенты:

Спагетти – 200 г

Куриное филе – 1 шт

Томаты – 2 шт

Лук – 1 шт

Чеснок – 1-2 зуб.

Томатная паста – 1 ст.л + вода – 100 мл

Сметана – 3 ст.л (можно заменить на 33% сливки)

Соль/перец/итальянские травы

Масло для жарки

Твердый сыр для подачи

Способ приготовления:

1. С томатов овощечисткой снимите шкурку и нарежьте кубиками.

2. Куриное филе нарежьте кубиками, солим, перчим. Измельчите лук.

3. Отварите спагетти.

4. Обжарьте на масле филе 3 минуты, добавьте лук, обжарьте его до прозрачности, добавьте нарезанные томаты, чеснок пропустите через пресс, посолите немного, перемешайте и на маленьком огне под крышкой тушите примерно 10 минут.

5. Добавьте разведенную в воде томатную пасту, сметану, 4 ст.л воды, в которой варилось спагетти, солим, перчим и добавляем специи по вкусу.

6. Добавьте отварную пасту в соус, перемешайте и все прогрейте 2 минуты. Перед подачей посыпьте тертым сыром.

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