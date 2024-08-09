Паста с филе и овощами: рецепт сытного блюда для ужина
Пасту можно готовить на обед и ужин. Для того, чтобы блюдо было более сытным, добавьте куриное филе, овощи, сыр, зелень, фарш, мидии, креветки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты с куриным филе, томатами и сыром.
Ингредиенты:
- Спагетти – 200 г
- Куриное филе – 1 шт
- Томаты – 2 шт
- Лук – 1 шт
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Томатная паста – 1 ст.л + вода – 100 мл
- Сметана – 3 ст.л (можно заменить на 33% сливки)
- Соль/перец/итальянские травы
- Масло для жарки
- Твердый сыр для подачи
Способ приготовления:
1. С томатов овощечисткой снимите шкурку и нарежьте кубиками.
2. Куриное филе нарежьте кубиками, солим, перчим. Измельчите лук.
3. Отварите спагетти.
4. Обжарьте на масле филе 3 минуты, добавьте лук, обжарьте его до прозрачности, добавьте нарезанные томаты, чеснок пропустите через пресс, посолите немного, перемешайте и на маленьком огне под крышкой тушите примерно 10 минут.
5. Добавьте разведенную в воде томатную пасту, сметану, 4 ст.л воды, в которой варилось спагетти, солим, перчим и добавляем специи по вкусу.
6. Добавьте отварную пасту в соус, перемешайте и все прогрейте 2 минуты. Перед подачей посыпьте тертым сыром.
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