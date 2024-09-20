Паста с филе за 10 минут: рецепт сытного блюда для ужина
Самое простое и сытное блюдо для обеда и ужина – паста, которую чаще всего готовится с сыром, томатами, соусами. Для более сытного варианта можно добавить куриное филе, мясной фарш.
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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень сытной и быстрой в приготовлении пасты с куриным филе, овощами и сливками.
Ингредиенты:
- Отварная паста – 300 г
- Куриное филе – 250 г
- Паприка – 1 ч.л.
- Чили хлопья – 1 ч.л.
- Итальянские травы – 1 ч.л.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 1 зуб.
- Томаты черри – 100 г
- Вода – 50 мл
- Томатная паста — 1 ч.л.
- Сливки 20% – 100 мл
- Соль
- Перец молотый
- Пармезан – 40 г
Способ приготовления:
1. В разогретую сковороду с оливковым маслом добавьте куриное филе, нарезанное кубиком, паприку, чили, итальянские травы и обжарьте. Добавьте измельченный лук и чеснок.
2. Туда же добавьте томаты черри, разрезанные пополам, воду, томатную пасту, сливки, соль и перец, перемешайте и добавьте пармезан и готовую пасту.
Подавайте с измельченным базиликом!
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