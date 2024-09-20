Самое простое и сытное блюдо для обеда и ужина – паста, которую чаще всего готовится с сыром, томатами, соусами. Для более сытного варианта можно добавить куриное филе, мясной фарш.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень сытной и быстрой в приготовлении пасты с куриным филе, овощами и сливками.

Ингредиенты:

Отварная паста – 300 г

Куриное филе – 250 г

Паприка – 1 ч.л.

Чили хлопья – 1 ч.л.

Итальянские травы – 1 ч.л.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Томаты черри – 100 г

Вода – 50 мл

Томатная паста — 1 ч.л.

Сливки 20% – 100 мл

Соль

Перец молотый

Пармезан – 40 г

Способ приготовления:

1. В разогретую сковороду с оливковым маслом добавьте куриное филе, нарезанное кубиком, паприку, чили, итальянские травы и обжарьте. Добавьте измельченный лук и чеснок.

2. Туда же добавьте томаты черри, разрезанные пополам, воду, томатную пасту, сливки, соль и перец, перемешайте и добавьте пармезан и готовую пасту.

Подавайте с измельченным базиликом!

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