Паста с филе за 10 минут: рецепт сытного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Паста с филе за 10 минут: рецепт сытного блюда для ужина

Самое простое и сытное блюдо для обеда и ужина – паста, которую чаще всего готовится с сыром, томатами, соусами. Для более сытного варианта можно добавить куриное филе, мясной фарш.

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Как вкусно приготовить пасту

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень сытной и быстрой в приготовлении пасты с куриным филе, овощами и сливками.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Отварная паста – 300 г
  • Куриное филе – 250 г
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Чили хлопья – 1 ч.л.
  • Итальянские травы – 1 ч.л.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Томаты черри – 100 г
  • Вода – 50 мл
  • Томатная паста — 1 ч.л.
  • Сливки 20% – 100 мл
  • Соль
  • Перец молотый
  • Пармезан – 40 г

Способ приготовления:

1. В разогретую сковороду с оливковым маслом добавьте куриное филе, нарезанное кубиком, паприку, чили, итальянские травы и обжарьте. Добавьте измельченный лук и чеснок.

Филе, помидоры и сливки

2. Туда же добавьте томаты черри, разрезанные пополам, воду, томатную пасту, сливки, соль и перец, перемешайте и добавьте пармезан и готовую пасту.

Приготовление блюда

Подавайте с измельченным базиликом!

Готовая паста

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