Паста с курицей, грибами и шпинатом: что добавить к соусу, чтобы вкус был гармоничным
Паста – это универсальное блюдо, которое можно готовить с любыми приложениями. Однако, для того чтобы получить действительно хороший вкус, нужно правильно сочетать продукты, а также приготовить соус, что будет гармонировать со всеми составляющими.
Рецептом именно такой сбалансированной во вкусах пасты опубликовала фудблогер с ником kristy_cookery. В Instagram она предложила приготовить пасту с курицей, грибами и шпинатом и рассказала, какой соус лучше подойдет к этим составляющим.
Ингредиенты
- Спагетти – 200 гр
- Куриное филе – 1 шт
- Шпинат – 30 гр
- Шампиньоны – 150 гр
- Чеснок 1-2 зуб
- Оливковое масло
- Сливки 15% – 200 мл
- Соль
- Перец
- Итальянские травы
- Пармезан
- Желтки – 2 шт
Способ приготовления
1. Макароны отвариваем до состояния аль денте.
2. Чеснок поджариваем на оливковом масле и добавляем нарезанное филе кубиком. Также обжариваем. Добавляем соль, перец и специи.
3. Добавляем нарезанные грибы и шпинат.
4. Вливаем сливки, тушим в течение 10 минут, добавляем желтки, перемешиваем, тушим еще 2 минуты.
5. Добавляем спагетти, хорошо перемешиваем, прицепляем тертым пармезаном и подаем на стол.
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