Паста – это универсальное блюдо, которое можно готовить с любыми приложениями. Однако, для того чтобы получить действительно хороший вкус, нужно правильно сочетать продукты, а также приготовить соус, что будет гармонировать со всеми составляющими.

Рецептом именно такой сбалансированной во вкусах пасты опубликовала фудблогер с ником kristy_cookery. В Instagram она предложила приготовить пасту с курицей, грибами и шпинатом и рассказала, какой соус лучше подойдет к этим составляющим.

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Ингредиенты

Спагетти – 200 гр

Куриное филе – 1 шт

Шпинат – 30 гр

Шампиньоны – 150 гр

Чеснок 1-2 зуб

Оливковое масло

Сливки 15% – 200 мл

Соль

Перец

Итальянские травы

Пармезан

Желтки – 2 шт

Способ приготовления

1. Макароны отвариваем до состояния аль денте.

2. Чеснок поджариваем на оливковом масле и добавляем нарезанное филе кубиком. Также обжариваем. Добавляем соль, перец и специи.

3. Добавляем нарезанные грибы и шпинат.

4. Вливаем сливки, тушим в течение 10 минут, добавляем желтки, перемешиваем, тушим еще 2 минуты.

5. Добавляем спагетти, хорошо перемешиваем, прицепляем тертым пармезаном и подаем на стол.

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