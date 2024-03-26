Паста с курицей, грибами и шпинатом: что добавить к соусу, чтобы вкус был гармоничным

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Паста с курицей, грибами и шпинатом: что добавить к соусу, чтобы вкус был гармоничным

Паста – это универсальное блюдо, которое можно готовить с любыми приложениями. Однако, для того чтобы получить действительно хороший вкус, нужно правильно сочетать продукты, а также приготовить соус, что будет гармонировать со всеми составляющими.

Рецептом именно такой сбалансированной во вкусах пасты опубликовала фудблогер с ником kristy_cookery. В Instagram она предложила приготовить пасту с курицей, грибами и шпинатом и рассказала, какой соус лучше подойдет к этим составляющим.

Паста с курицей, грибами и шпинатом: что добавить к соусу, чтобы вкус был гармоничным
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Ингредиенты

  • Спагетти – 200 гр
  • Куриное филе – 1 шт
  • Шпинат – 30 гр
  • Шампиньоны – 150 гр
  • Чеснок 1-2 зуб
  • Оливковое масло
  • Сливки 15% – 200 мл
  • Соль
  • Перец
  • Итальянские травы
  • Пармезан
  • Желтки – 2 шт

Способ приготовления

1. Макароны отвариваем до состояния аль денте.

2. Чеснок поджариваем на оливковом масле и добавляем нарезанное филе кубиком. Также обжариваем. Добавляем соль, перец и специи.

Паста с курицей, грибами и шпинатом: что добавить к соусу, чтобы вкус был гармоничным

3. Добавляем нарезанные грибы и шпинат.

4. Вливаем сливки, тушим в течение 10 минут, добавляем желтки, перемешиваем, тушим еще 2 минуты.

Паста с курицей, грибами и шпинатом: что добавить к соусу, чтобы вкус был гармоничным

5. Добавляем спагетти, хорошо перемешиваем, прицепляем тертым пармезаном и подаем на стол.

Паста с курицей, грибами и шпинатом: что добавить к соусу, чтобы вкус был гармоничным

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