Паста за 15 минут: идея для ужина на скорую руку
Если в вечер выходного решили порадовать себя чем-нибудь вкусненьким, но стоять час у плиты не готовы, то приготовьте пасту. Есть простые рецепты, требующие всего лишь 10-15 минут. А в результате блюдо получается настолько вкусным, что невозможно оторваться.
Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, поделится рецептами пасты, которую можно приготовить за 10-15 минут.
Паста с беконом по рецепту food_nataly, которым эксперт поделилась на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
Макароны
Бекон
Пармезан
Сливки
Желток
Чеснок
Способ приготовления:
Поджарить бекон с чесноком.
Взбить желток, пармезан и сливки.
К бекону налить немного сливок и добавить отварные макароны. Перемешать.
Вылить сливочно-яичную массу и быстро перемешать.
При подаче посыпать пармезаном.
Паста с курицей и грибами по рецепту chefvivien, которым эксперт поделился на своем Youtube-канале
Ингредиенты:
Курица или готовое куриное филе
Макароны
Грибы
Лук
Сливки
Пармезан
Способ приготовления:
Отварить макароны.
Порезать курицу и грибы. Измельчить лук.
Сначала обжарить курицу.
Отдельно обжарить грибы. Когда они будут почти готовы, добавить лук и курицу. Поперчить и посолить.
Вылить сливки.
Добавить макароны.
При подаче посыпать пармезаном.
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