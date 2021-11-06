Паста за 15 минут: идея для ужина на скорую руку

Если в вечер выходного решили порадовать себя чем-нибудь вкусненьким, но стоять час у плиты не готовы, то приготовьте пасту. Есть простые рецепты, требующие всего лишь 10-15 минут. А в результате блюдо получается настолько вкусным, что невозможно оторваться.

Редакция FoodOboz, опираясь на советы экспертов, поделится рецептами пасты, которую можно приготовить за 10-15 минут.

Паста с беконом по рецепту food_nataly, которым эксперт поделилась на своей странице в Instagram

Ингредиенты:

Макароны

Бекон

Пармезан

Сливки

Желток

Чеснок

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Способ приготовления:

Поджарить бекон с чесноком. Взбить желток, пармезан и сливки. К бекону налить немного сливок и добавить отварные макароны. Перемешать. Вылить сливочно-яичную массу и быстро перемешать. При подаче посыпать пармезаном.

Паста с курицей и грибами по рецепту chefvivien, которым эксперт поделился на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Курица или готовое куриное филе

Макароны

Грибы

Лук

Сливки

Пармезан

Способ приготовления:

Отварить макароны. Порезать курицу и грибы. Измельчить лук. Сначала обжарить курицу. Отдельно обжарить грибы. Когда они будут почти готовы, добавить лук и курицу. Поперчить и посолить. Вылить сливки. Добавить макароны. При подаче посыпать пармезаном.

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