11 главных секретов приготовления домашней грушевой пастилы

Пастила – очень вкусная, полезная и совершено натуральная альтернатива сладостям. Ведь она полностью готовится на основе фруктового пюре или з сока из яблок, груш, слив, вишни. Можно также добавить к ней мед, семечки.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами домашней пастилы из груш, которая точно получится удачной, а также – вы ее сможете есть сколько угодно и без вреда для организма.

Для начала стоит отметить, что для приготовления пастилы нужно выбирать мягкие сорта груш, можно даже брать немногочисленно помятые плоды, главное – чтобы не было гнилья.

Основной принцип приготовления пастилы – высушивание грушевой намеленной массы в духовке или сушилке.

Видео дня

5 главных правил приготовления:

Плоды помыть и высушить. Гнилые места вырезать, убрать сердцевину. Разрезать на кубики для удобства перемалывания. Блендером или мясорубкой измельчить кусочки до пюреобразного состояния. Добавить специи по вкусу, перемешать до однородной массы. Взять противень, разложить по всей площади пергамент, смазать рафинированным растительным маслом. Вылить грушевую кашу на противень, равномерно лопаточкой распределить по всему периметру, чтобы не оставалось тонких мест. Отправить в духовку на 5 часов высыхать при температуре 100 С, оставив приоткрытой дверцу духовки, чтобы влажный воздух испарялся. Приготовленную сухую массу отложить до теплого состояния. Достать пастилу вместе с бумагой, перевернуть все вверх ногами и намочить бумагу водой, чтобы она полностью промокла, так легче отделить ее от готового блюда. Разрезать на равномерные прямоугольные пластины, с крутить в трубочки и завязать ниточкой.

Рецепт пряной грушевой пастилы в духовке

Ингредиенты:

груши – 10 шт.

сахар – 250 г

​​​​​​​вода – 200 мл

​​​​​​​кардамон – 4 шт.

растительное масло – 1 ст. л.

тыквенные семечки (сырые) – 20 г

кунжутные семечки – 20 г

Способ приготовления:

Помойте груши, очистите от кожуры и удалите семечки, залейте их 100 мл воды и варите 30 минут. После – добавьте зерна кардамона и варите еще около 10 минут. Обязательно удалите после варки зерна и перебейте блендером плоды до однородности. В готовое пюре добавьте сахар, перемешайте и варите еще 1 час. Противень застелите пергаментом, смажьте растительным маслом, вылейте горячее грушевое пюре, хорошо распределите лопаткой или ложкой, чтобы был ровный слой. Нарежьте пополам семечки и вместе с кунжутными присыпьте пюре. Отправьте в духовку на 3-5 часов при 100 С. Готовую пастилу сверните в трубочки и разрежьте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как дома правильно и вкусно замариновать сливы так, чтобы они были пряными, сочными, мягкими и очень ароматными.

2 рецепта вкуснейшей кабачковой икры, которую можно есть сразу, а также – рецепт пряной и острой икры на зиму, которую очень легко можно приготовить дома и она будет вкуснее, чем магазинная.