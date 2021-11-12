Пастуший пирог и Олд Фешнд: готовим кулинарную и барную классику

Кулинарная и барная классика! Пастуший пирог – не что иное, как картофельная запеканка с мясом. Это сытный ужин для всей семьи с очень праздничным настроением. История пастушьего пирога ведет в далекие 1700е годы, а может и раньше. Изначально блюдо составлялось из того, что осталось от предыдущего обеда, но со временем оно зажило своей жизнью, видоизменилось и стало просто незаменимым во многих семьях. Родом этот картофельно-мясной шедевр из Великобритании. Сейчас его можно встретить по всему миру. В основе пирога – красное мясо, баранина или говядина, что делает блюдо очень сытным и ароматным.

Ингредиенты (5 порций, 1 час)

- луковица

- пара зубчиков чеснока

- 2 - 3 веточки тимьяна (чабрец)

- 500 грм. фарша говядины или баранины (можно микс)

- 5 - 6 крупных картофелин

- морковь

- 2 ст. ложки соуса Ворчестер

- пол пучка зеленого лука

- сливочное масло, сливки, сметана для пюре на усмотрение

- 2 ст. ложки томатной пасты

- соль, перец

- 50 грм. сыра чеддер/пармезан

- щедрая жменя зеленого горошка (замороженного или свежего)

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- 1 чашка овощного или мясного бульона

Для начала займемся основой для запеканки. Нужно обжарить фарш до полуготовности. Отдельно от мяса обжарить морковь (нарезанную крупными кубиками), чеснок, лук, чабрец (без веточек). Добавить к мясу и заправить томатной пастой, солью перцем, соусом Ворчестер. Туда же зеленый горошек и бульон. Готовка основы для нашего пирога займет у вас минут 12-15. Мясо должно остаться сочным, не высохнуть, но проготовиться. Овощи на этой стадии могут похрустывать, это не страшно они доготовятся в духовке.

Отварим картофель и сделаем из него гладкое насыщенное пюре с добавлением масла, сливок, сметаны, соли и мелко нарубленного зеленого лучка.

В большую керамическую емкость, в которой будем запекать и подавать пирог, отправляем сначала мясо с овощами, а сверху равномерным слоем распределяем пюре. Сверху присыпаем запеканку тертым сыром и вилкой делаем неровности на поверхности. Этот шаг не пропустит ни один ценитель золотистой корочки. Острые картофельный завиточки — это настоящее удовольствие! Запекаем 20 минут при температуре 230 градусов, или до золотистой корочки. Подаем горячим присыпав сверху свежемолотым черным перцем.

Олд фешнд один из древнейших коктейлей. Есть версия, которая говорит о том, что он был изобретен в городе Луивиль, штат Кентукки в 1800х. Настоящий виски делается именно в Кентукки, поэтому вполне может быть, что так оно и было. Коктейль делается на основе виски с добавлением битеров и сахара. Простая формула, которую легко запомнить СББ- сахар+бурбон+битер. Одно время было модно закладывать в основу дольку апельсина и коктейльную вишенку растертые с битером. Но это уже не классический вариант.

Ингредиенты (1 порция, 1 минута)

- 75 мл. Виски: Бурбон или Рай

- 2 капли битеров (Ангострура)

- чайная ложка сиропа шиповника (сироп агаве, кубик сахара тоже подойдут)

Смешаем все ингредиенты в стеклянном миксере, остудим со льдом, перельем в низкий стакан с 1 большим кубом льда, украсим цедрой лимона и апельсина. Готово!

Давайте есть и пить!

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