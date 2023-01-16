Печенье, которое всегда получается хрустящим: готовится на вареных желтках
Традиционно тесто для любой выпечки готовится на сырых яйцах. Но если говорить именно о печенье – здесь можно использовать продукт в отварном виде. Если добавить именно отварной желток – текстура получится очень сочной и хрустящей.
Идея приготовления домашнего хрустящего печенья на вареных желтках опубликована на странице фудблогера Талли Королевой (tallykoroleva) в Instagram.
Ингредиенты:
- 3 вареных куриных желтка
- 75 г сахарной пудры
- 150 г сливочного масла комнатной температуры
- 150 г просеянной муки
- 100 г крахмала
- 1/2 ч.л. ванильного экстракта
- 1/2 ч.л. соли
- пудра для декора
Способ приготовления:
1. В миску выкладываем вареные яичные желтки, разминаем вилкой. Туда же кладем сливочное масло, добавляем экстракт ванили, соль.
2. Отмеряем необходимое количество сахарной пудры, перемешиваем. Всыпаем просеянную муку и крахмал.
3. Сначала тесто будет рассыпаться в крошку, но после вымешивания получается мягкое и эластичное тесто.
4. Собираем в шар, заворачиваем в пищевую пленку. Ставим в холодильник как минимум на 1 час.
5. После того, как тесто хорошо остынет, начинаем формирование печенья. Отрезаем небольшое количество теста, выкладываем его на пергаментную бумагу и раскатываем в пласт толщиной 4-5 мм.
6. Формой вырезаем печенье.
7. Выпекаем при температуре 170 градусов около 15 минут.
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