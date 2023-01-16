Традиционно тесто для любой выпечки готовится на сырых яйцах. Но если говорить именно о печенье – здесь можно использовать продукт в отварном виде. Если добавить именно отварной желток – текстура получится очень сочной и хрустящей.

Идея приготовления домашнего хрустящего печенья на вареных желтках опубликована на странице фудблогера Талли Королевой (tallykoroleva) в Instagram.

Ингредиенты:

3 вареных куриных желтка

75 г сахарной пудры

150 г сливочного масла комнатной температуры

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150 г просеянной муки

100 г крахмала

1/2 ч.л. ванильного экстракта

1/2 ч.л. соли

пудра для декора

Способ приготовления:

1. В миску выкладываем вареные яичные желтки, разминаем вилкой. Туда же кладем сливочное масло, добавляем экстракт ванили, соль.

2. Отмеряем необходимое количество сахарной пудры, перемешиваем. Всыпаем просеянную муку и крахмал.

3. Сначала тесто будет рассыпаться в крошку, но после вымешивания получается мягкое и эластичное тесто.

4. Собираем в шар, заворачиваем в пищевую пленку. Ставим в холодильник как минимум на 1 час.

5. После того, как тесто хорошо остынет, начинаем формирование печенья. Отрезаем небольшое количество теста, выкладываем его на пергаментную бумагу и раскатываем в пласт толщиной 4-5 мм.

6. Формой вырезаем печенье.

7. Выпекаем при температуре 170 градусов около 15 минут.

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