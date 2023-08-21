Печенье с трещинками – популярный десерт, который любят и дети, и взрослые. Но очень важно приготовить правильное тесто, чтобы оно было хрустящим и хорошо увеличивалось. Для этого следует придерживаться следующей технологии.

Идея приготовления шоколадного печенья трещинками опубликована на странице фудблогера Иванны Луц (ivankaluts) в Instagram. Очень важно в конце обкатать шоколадные основания в сахарной пудре, чтобы десерт выглядел эстетично.

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Ингредиенты:

2 яйца

щепотка соли

150 г сахара

60 г масла

60 г какао

10 г разрыхлителя

130 г муки

100 г пудры для обкатки печенья

Способ приготовления:

1. Яйца взбиваем с сахаром и солью до пышности.

2. Добавляем растопленное, но не горячее масло, перемешиваем.

3. Добавляем какао, разрыхлитель и муку. Все перемешиваем. Тесто будет липнуть в руки, но так должно быть).

4. Больше муки не даем, потому что печенье получится твердое. Накрываем тесто пленкой и отправляем в холодильник на 1-2 часа.

5. Чайной ложкой набираем тесто, формируем шарики.

6. Затем обкатываем каждый шарик в пудре, выкладываем на пергамент, оставляя немного расстояния между печеньем.

7. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 10 минут для меньшего по размеру печенья и 13 минут для большего.

8. Готовое печенье должно быть мягкое сверху, поэтому важно не передержать.

9. Когда печенье остынет, оно еще немного затвердеет, поэтому важно вынимать из духовки пока еще мягкое.

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