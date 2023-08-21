Печенье с идеальными трещинками: как правильно готовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Печенье с идеальными трещинками: как правильно готовить

Печенье с трещинками – популярный десерт, который любят и дети, и взрослые. Но очень важно приготовить правильное тесто, чтобы оно было хрустящим и хорошо увеличивалось. Для этого следует придерживаться следующей технологии.

Идея приготовления шоколадного печенья трещинками опубликована на странице фудблогера Иванны Луц (ivankaluts) в Instagram. Очень важно в конце обкатать шоколадные основания в сахарной пудре, чтобы десерт выглядел эстетично.

Печенье с идеальными трещинками: как правильно готовить
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Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • щепотка соли
  • 150 г сахара
  • 60 г масла
  • 60 г какао
  • 10 г разрыхлителя
  • 130 г муки
  • 100 г пудры для обкатки печенья

Способ приготовления:

Печенье с идеальными трещинками: как правильно готовить

1. Яйца взбиваем с сахаром и солью до пышности.

2. Добавляем растопленное, но не горячее масло, перемешиваем.

Печенье с идеальными трещинками: как правильно готовить

3. Добавляем какао, разрыхлитель и муку. Все перемешиваем. Тесто будет липнуть в руки, но так должно быть).

4. Больше муки не даем, потому что печенье получится твердое. Накрываем тесто пленкой и отправляем в холодильник на 1-2 часа.

Печенье с идеальными трещинками: как правильно готовить

5. Чайной ложкой набираем тесто, формируем шарики.

Печенье с идеальными трещинками: как правильно готовить

6. Затем обкатываем каждый шарик в пудре, выкладываем на пергамент, оставляя немного расстояния между печеньем.

Печенье с идеальными трещинками: как правильно готовить

7. Выпекаем в разогретой духовке при температуре 180 градусов 10 минут для меньшего по размеру печенья и 13 минут для большего.

Печенье с идеальными трещинками: как правильно готовить

8. Готовое печенье должно быть мягкое сверху, поэтому важно не передержать.

9. Когда печенье остынет, оно еще немного затвердеет, поэтому важно вынимать из духовки пока еще мягкое.

Печенье с идеальными трещинками: как правильно готовить

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