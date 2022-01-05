Печенье с начинкой за 15 минут: как приготовить удачное песочное тесто
Согласитесь, что в современных условиях и с бешеным темпом жизни приготовить что-нибудь вкусненькое за считанные минуты – настоящий мастхев. Песочное печенье с начинкой за 15 минут – не из разряда фантастики, а именно тот кулинарный шедевр, который может заменить даже торт.
Рецепт песочного печенья с начинкой опубликован в кулинарном блоге Вкусная Минутка в Instagram .
Ингредиенты:
яйца – 2 шт
мука – 90 г
сахар – 70 г
сода – 13 ч. л.
ванилин – 1 г
лимонная кислота
соль
Для начинки:
сгущенное молоко
Способ приготовления:
1. Взбить яйца миксером, постепенно добавляя сахар.
2. Постепенно добавить муку, продолжая взбивать.
3. Добавлять остальные ингредиенты поочередно. Взбить до однородности.
4. Получившееся тесто переложить в кондитерский мешок и сформировать печенье.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 8 минут.
6. На одну половинку печенья выложить сгущенку и закрыть второй половинкой печенья.
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