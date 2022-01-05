Печенье с начинкой за 15 минут: как приготовить удачное песочное тесто

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Печенье с начинкой за 15 минут: как приготовить удачное песочное тесто

Согласитесь, что в современных условиях и с бешеным темпом жизни приготовить что-нибудь вкусненькое за считанные минуты – настоящий мастхев. Песочное печенье с начинкой за 15 минут – не из разряда фантастики, а именно тот кулинарный шедевр, который может заменить даже торт.

Рецепт песочного печенья с начинкой опубликован в кулинарном блоге Вкусная Минутка в Instagram .

Песочное печенье с начинкой

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт

  • мука – 90 г

  • сахар – 70 г

  • сода – 13 ч. л.

  • ванилин – 1 г

  • лимонная кислота

  • соль

Для начинки:

  • сгущенное молоко

Сгущенка для начинки
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Способ приготовления:

1. Взбить яйца миксером, постепенно добавляя сахар.

2. Постепенно добавить муку, продолжая взбивать.

Приготовление теста

3. Добавлять остальные ингредиенты поочередно. Взбить до однородности.

4. Получившееся тесто переложить в кондитерский мешок и сформировать печенье.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 8 минут.

Формирование печенья

6. На одну половинку печенья выложить сгущенку и закрыть второй половинкой печенья.

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