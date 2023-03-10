Домашнее печенье – лучшее угощение к чаю. Готовить его можно из песочного теста, а также из готового слоеного. Для начинки можно использовать шоколад, нутеллу, ягоды, фрукты.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом хрустящего печенья из слоеного теста с шоколадом.

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Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто

шоколадная паста/шоколад

желток

Способ приготовления:

1. Тесто разморозьте и немного раскатайте.

2. Одну половину смажьте шоколадной пастой и накройте другой половиной.

3. С помощью форм для печенья прийдайте им форму.

4. Переложите на пергамент и смажьте печенье желтком.

5. Выпекайте печенье 10-15 минут при 190 С.

6. Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой.

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