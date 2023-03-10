Видео дня
Печенье с шоколадом из слоеного теста: готовится 10 минут
Домашнее печенье – лучшее угощение к чаю. Готовить его можно из песочного теста, а также из готового слоеного. Для начинки можно использовать шоколад, нутеллу, ягоды, фрукты.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом хрустящего печенья из слоеного теста с шоколадом.
Ингредиенты:
- слоеное дрожжевое тесто
- шоколадная паста/шоколад
- желток
Способ приготовления:
1. Тесто разморозьте и немного раскатайте.
2. Одну половину смажьте шоколадной пастой и накройте другой половиной.
3. С помощью форм для печенья прийдайте им форму.
4. Переложите на пергамент и смажьте печенье желтком.
5. Выпекайте печенье 10-15 минут при 190 С.
6. Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: