Печенье с шоколадом из слоеного теста: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт печенья

Домашнее печенье – лучшее угощение к чаю. Готовить его можно из песочного теста, а также из готового слоеного. Для начинки можно использовать шоколад, нутеллу, ягоды, фрукты. 

Домашнее печенье

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом хрустящего печенья из слоеного теста с шоколадом.

Рецепт печенья
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Ингредиенты:

  • слоеное дрожжевое тесто
  • шоколадная паста/шоколад
  • желток

Способ приготовления:

1. Тесто разморозьте и немного раскатайте.

Слоеное тесто

2. Одну половину смажьте шоколадной пастой и накройте другой половиной.

Приготовление печенья

3. С помощью форм для печенья прийдайте им форму.

Из какого теста лучше готовить печенье

4. Переложите на пергамент и смажьте печенье желтком.

Печенье с шоколадом

5. Выпекайте печенье 10-15 минут при 190 С.

Готовое печенье

6. Готовое печенье посыпьте сахарной пудрой.

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