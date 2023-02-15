Печенье с вареньем: бюджетная домашняя выпечка на скорую руку
Кроме пирогов, с вареньем можно приготовить и печенье. Это бюджетный вариант выпечки к чаю на скорую руку. Готовится оно не сложно, а выходит невероятно вкусным.
Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом домашнего печенья с вареньем.
Ингредиенты:
- мука – 400 г
- сливочное масло – 200 г
- варенье или джем – 150 г
- сахар – 130 г
- яйца – 2 шт.
- молоко – 2 ст. л.
- разрыхлитель для теста – 15 г
- крахмал – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Яйца, молоко и сахар взбить миксером до пышной массы.
2. К полученной массе добавить мягкое масло. Снова взбить до однородности.
3. Постепенно добавить муку и разрыхлитель. Сначала замешивать тесто миксером, затем продлить руками. Готовое тесто завернуть и плёнку и положить в холодильник на 1 час.
4. Для начинки нужно смешать крахмал и варенье.
5. Готовое тесто разделить на 2 части, каждую из них тонко раскатать. Каждый пласт теста тонко смазать вареньем. Завернуть в рулет.
6. Нарезать рулет на порционные куски. Подготовленные рулетики с обеих сторон обвалять в крахмале и выложить на противень, застеленный пергаментом.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.
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