Кроме пирогов, с вареньем можно приготовить и печенье. Это бюджетный вариант выпечки к чаю на скорую руку. Готовится оно не сложно, а выходит невероятно вкусным.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом домашнего печенья с вареньем.

Ингредиенты:

мука – 400 г

сливочное масло – 200 г

варенье или джем – 150 г

сахар – 130 г

яйца – 2 шт.

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молоко – 2 ст. л.

разрыхлитель для теста – 15 г

крахмал – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яйца, молоко и сахар взбить миксером до пышной массы.

2. К полученной массе добавить мягкое масло. Снова взбить до однородности.

3. Постепенно добавить муку и разрыхлитель. Сначала замешивать тесто миксером, затем продлить руками. Готовое тесто завернуть и плёнку и положить в холодильник на 1 час.

4. Для начинки нужно смешать крахмал и варенье.

5. Готовое тесто разделить на 2 части, каждую из них тонко раскатать. Каждый пласт теста тонко смазать вареньем. Завернуть в рулет.

6. Нарезать рулет на порционные куски. Подготовленные рулетики с обеих сторон обвалять в крахмале и выложить на противень, застеленный пергаментом.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

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