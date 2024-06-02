Печенье "Савоярди" для знаменитого десерта "Тирамису": как приготовить дома без лишних усилий
Любите готовить "Тирамису" дома, но всегда покупаете печенье "Савоярди" в магазине? Почему бы не разорвать этот замкнутый круг и не создать полностью домашний десерт?
Как приготовить печенье "Савоярди" дома, в Instagram рассказала фудблогер с ником receptuk.ua. Оказывается, для этого не нужно прилагать много усилий.
Ингредиенты на 30 шт
- Яйца – 3 шт
- Сахар – 100 шт
- Мука – 90 гр
- Кукурузный крахмал – 20 гр
- Соль – щепотка
Способ приготовления
1.Белки взбиваем до образования пены и постепенно добавляем сахар, продолжая взбивать. Масса должна быть плотной и не спадать с венчика.
2. Отдельно взбиваем желтки в течение 5 мин.
3. Муку и крахмал просеиваем и перемешиваем венчиком.
4. В белки добавляем желтки и половину сухих ингредиентов. Перемешиваем и прибавляем вторую часть сухих ингредиентов.
5. Тщательно вымешиваем тесто и перекладываем его в кондитерский мешок с насадкой по типу 806 номера.
6. Выжимаем тесто длиной 12 см на застеленный пергаментом противень.
7. Выпекаем печенье при 175 градусах в течение 10 минут и даем полностью остыть.
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