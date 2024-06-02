Любите готовить "Тирамису" дома, но всегда покупаете печенье "Савоярди" в магазине? Почему бы не разорвать этот замкнутый круг и не создать полностью домашний десерт?

Как приготовить печенье "Савоярди" дома, в Instagram рассказала фудблогер с ником receptuk.ua. Оказывается, для этого не нужно прилагать много усилий.

Ингредиенты на 30 шт

Яйца – 3 шт

Сахар – 100 шт

Мука – 90 гр

Кукурузный крахмал – 20 гр

Соль – щепотка

Способ приготовления

1.Белки взбиваем до образования пены и постепенно добавляем сахар, продолжая взбивать. Масса должна быть плотной и не спадать с венчика.

2. Отдельно взбиваем желтки в течение 5 мин.

3. Муку и крахмал просеиваем и перемешиваем венчиком.

4. В белки добавляем желтки и половину сухих ингредиентов. Перемешиваем и прибавляем вторую часть сухих ингредиентов.

5. Тщательно вымешиваем тесто и перекладываем его в кондитерский мешок с насадкой по типу 806 номера.

6. Выжимаем тесто длиной 12 см на застеленный пергаментом противень.

7. Выпекаем печенье при 175 градусах в течение 10 минут и даем полностью остыть.

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