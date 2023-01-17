Если вы хотите приготовить что-то к чаю, чтобы было быстро и с минимум ингредиентов, то печенье "Слоеные язычки" станет отличным вариантом. В его основе всего два ингредиента – готово слоеное тесто и сахар. А время приготовления составляет 20 минут.

В одном из кулинарных блогов (zefirok_for_you) в Instagram был опубликован рецепт печенья из готового слоеного теста "Слоеные язычки".

Ингредиенты:

слоеное тесто

сахар

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Способ приготовления:

1. Готовое слоеное тесто разморозить при комнатной температуре. Слегка раскатать, чтобы не повредить слои.

2. Посыпать тесто сахаром и снова слегка раскатать, чтобы сахар лучше прилегал к тесту.

3. Нарезать тесто в виде полосок и оставить на 20 минут.

4. Выложить печенье на смазанный маслом противень. Выпекать при температуре 220 градусов 15-20 минут.

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