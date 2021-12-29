Печенье 'Снежные вершины', которое заменит торт на Новый год: простая идея

Печенье "Снежные вершины" – десерт, который станет чудесным дополнением к вашему новогоднему столу. Если времени на приготовление тортов не хватает, – такое блюдо будет хорошим решением. Готовится печенье очень элементарно, и его точно хватит на всю семью.

Идея опубликована на странице desertomaniya в Instagram.

Ингредиенты для теста (на 25 шт):

мука – 200-220 г

какао-порошок – 40 г

сахарная пудра – 75 г

щепотка соли

яйца – 1 шт

нутелла – 40 г (или любая др.шоколадная паста)

сливочное масло – 100 г

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Дополнительные ингредиенты:

белый шоколад – 60-70 г (растопить на водяной бане)

кокосовая стружка

Способ приготовления:

1. В миске растереть масло, сахарную пудру и соль, взбить.

2. Добавить яйцо, нутеллу, перемешать.

3. Засыпать просеянную муку и какао.

4. Замесить эластичное и мягкое тесто.

5. Разделить полученное основание на частицы по 20 г. Из каждого сформировать шарики, а затем конус.

6. Полученные фигурки положить на противень, застеленный бумагой для выпечки.

7. Поместить в духовку, выпекать при температуре 170 градусов около 20 минут. Возможно, потребуется больше времени – ориентироваться нужно на свою духовку.

8. Готовое печенье охладить, полить сверху растопленным белым шоколадом. Посыпать кокосовой стружкой.

9. Таким печеньем можно угостить всю семью, используя больше ингредиентов.

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