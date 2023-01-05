Печеночные коржи, которые не распадаются и не горят: что добавить в тесто
Печеночный торт – это вариант очень сытной закуски. В ее основе нежные печеночные коржи. Для того, чтобы их текстура получилась плотной и масса не распадалась, нужно знать несколько секретов приготовления теста.
Идея приготовления идеальных блинов для печеночного торта опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. По этой технологии в тесто добавляется молоко. Оно не только делает массу однородной, но и нейтрализует запах.
Ингредиенты:
- 650 г печени (лучше куриная)
- 1 небольшая луковица
- 4 зубчика чеснока
- 200-250 мл молока
- 200 г муки
- 5 яиц
- соль 1 ч.л. неполная
- перец – по вкусу
- разрыхлитель – 10 г
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты измельчить в блендере.
2. Блинчики выпекать на средней температуре, под крышкой с 1 стороны. Другую сторону можно уже не накрывать.
3. Перемазать блины можно майонезом с чесноком. На 200 г майонеза – 1-2 зубчика чеснока.
4. Класть соус нужно тогда, когда блины полностью остыли.
5. Перед подачей тортика должно постоять несколько часов. А еще лучше ночь.
6. Из такой порции выходит 12-14 блинов диаметром 22 см (на 2 тортика).
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