Печеночные коржи, которые не распадаются и не горят: что добавить в тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Печеночные коржи, которые не распадаются и не горят: что добавить в тесто

Печеночный торт – это вариант очень сытной закуски. В ее основе нежные печеночные коржи. Для того, чтобы их текстура получилась плотной и масса не распадалась, нужно знать несколько секретов приготовления теста.

Идея приготовления идеальных блинов для печеночного торта опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. По этой технологии в тесто добавляется молоко. Оно не только делает массу однородной, но и нейтрализует запах.

Печеночные коржи, которые не распадаются и не горят: что добавить в тесто
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Ингредиенты:

  • 650 г печени (лучше куриная)
  • 1 небольшая луковица
  • 4 зубчика чеснока
  • 200-250 мл молока
  • 200 г муки
  • 5 яиц
  • соль 1 ч.л. неполная
  • перец – по вкусу
  • разрыхлитель – 10 г

Способ приготовления:

Печеночные коржи, которые не распадаются и не горят: что добавить в тесто

1. Все ингредиенты измельчить в блендере.

2. Блинчики выпекать на средней температуре, под крышкой с 1 стороны. Другую сторону можно уже не накрывать.

Печеночные коржи, которые не распадаются и не горят: что добавить в тесто

3. Перемазать блины можно майонезом с чесноком. На 200 г майонеза – 1-2 зубчика чеснока.

4. Класть соус нужно тогда, когда блины полностью остыли.

Печеночные коржи, которые не распадаются и не горят: что добавить в тесто

5. Перед подачей тортика должно постоять несколько часов. А еще лучше ночь.

Печеночные коржи, которые не распадаются и не горят: что добавить в тесто

6. Из такой порции выходит 12-14 блинов диаметром 22 см (на 2 тортика).

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