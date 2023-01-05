Печеночный торт – это вариант очень сытной закуски. В ее основе нежные печеночные коржи. Для того, чтобы их текстура получилась плотной и масса не распадалась, нужно знать несколько секретов приготовления теста.

Идея приготовления идеальных блинов для печеночного торта опубликована на странице фудблогера Галины с ником reeixit в Instagram. По этой технологии в тесто добавляется молоко. Оно не только делает массу однородной, но и нейтрализует запах.

Видео дня

Ингредиенты:

650 г печени (лучше куриная)

1 небольшая луковица

4 зубчика чеснока

200-250 мл молока

200 г муки

5 яиц

соль 1 ч.л. неполная

перец – по вкусу

разрыхлитель – 10 г

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты измельчить в блендере.

2. Блинчики выпекать на средней температуре, под крышкой с 1 стороны. Другую сторону можно уже не накрывать.

3. Перемазать блины можно майонезом с чесноком. На 200 г майонеза – 1-2 зубчика чеснока.

4. Класть соус нужно тогда, когда блины полностью остыли.

5. Перед подачей тортика должно постоять несколько часов. А еще лучше ночь.

6. Из такой порции выходит 12-14 блинов диаметром 22 см (на 2 тортика).

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: