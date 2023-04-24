Печеночные котлеты: как правильно приготовить вкусное и сытное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт котлет

Печень – очень полезный и простой в приготовление продукт, который может быть основой для приготовления отбивных, котлет и салатов. Еще из нее можно приготовить пряный паштет, а также пожарить с луком, яблоками и сливками.

Как правильно приготовить куриную печень

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусных печеночных котлет с морковью и луком.

Рецепт котлет из печени
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Ингредиенты:

  • куриная печень – 500 г
  • молоко – 150 мл
  • соль, перец – по вкусу 
  • морковь средняя – 1 шт.
  • зеленый лук – маленький пучок
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 100 г

Способ приготовления:

1 Измельчите печень блендером или мясорубкой. Замочите на 10-15 минут в молоке.

Тесто для котлет

2. Натрите морковь, мелко нарежьте лук. Добавьте все ингредиенты, перемешайте.

Приготовление теста для печеночных котлет

3. Обжарьте на растительного масла с обеих сторон.

Приготовление котлет

Подавать можно со сметаной!

Готовое блюдо

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