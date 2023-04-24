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Печеночные котлеты: как правильно приготовить вкусное и сытное блюдо
Печень – очень полезный и простой в приготовление продукт, который может быть основой для приготовления отбивных, котлет и салатов. Еще из нее можно приготовить пряный паштет, а также пожарить с луком, яблоками и сливками.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусных печеночных котлет с морковью и луком.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- молоко – 150 мл
- соль, перец – по вкусу
- морковь средняя – 1 шт.
- зеленый лук – маленький пучок
- яйцо – 1 шт.
- мука – 100 г
Способ приготовления:
1 Измельчите печень блендером или мясорубкой. Замочите на 10-15 минут в молоке.
2. Натрите морковь, мелко нарежьте лук. Добавьте все ингредиенты, перемешайте.
3. Обжарьте на растительного масла с обеих сторон.
Подавать можно со сметаной!
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