Печень – очень полезный и простой в приготовление продукт, который может быть основой для приготовления отбивных, котлет и салатов. Еще из нее можно приготовить пряный паштет, а также пожарить с луком, яблоками и сливками.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусных печеночных котлет с морковью и луком.

Видео дня

Ингредиенты:

куриная печень – 500 г

молоко – 150 мл

соль, перец – по вкусу

морковь средняя – 1 шт.

зеленый лук – маленький пучок

яйцо – 1 шт.

мука – 100 г

Способ приготовления:

1 Измельчите печень блендером или мясорубкой. Замочите на 10-15 минут в молоке.

2. Натрите морковь, мелко нарежьте лук. Добавьте все ингредиенты, перемешайте.

3. Обжарьте на растительного масла с обеих сторон.

Подавать можно со сметаной!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: