Печеночный хлебец: идеальная закуска из доступных ингредиентов

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
204
Печеночный хлебец: идеальная закуска из доступных ингредиентов

Даже трудно представить, что из печени и других вполне доступных ингредиентов можно приготовить столь вкусный хлебец.

Фудблогер с ником zhuravlina_cooking в Instagram рассказала, какие ингредиенты нужны, чтобы приготовить печеночный хлебец. По ее словам, это блюдо любят даже те, кто терпеть не может печень.

Печеночный хлебец: идеальная закуска из доступных ингредиентов

Ингредиенты

  • Печень куриная отварная – 500 гр
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  • Морковь отварная – 2 шт.
  • Зеленый лук, укроп и петрушка – 50 гр
  • Сыр твердый – 100 гр
  • Яйца вареные – 2 шт.

Ингредиенты для заливки

  • Яйца – 3 шт
  • Молоко – 100 мл
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сухой чеснок – ½ ч.л.
  • Перец

Способ приготовления

1. Морковь и сыр натираем на большую терку.

2.Печень нарезаем на куски.

3. Зелень шинкуем, а яйца нарезаем на большие куски.

4. Готовим заливку. В глубокой емкости смешиваем яйца перец, соль, сухой чеснок и молоко. Размешиваем венчиком или вилкой.

5. Все ингредиенты перекладываем в яичную смесь и осторожно перемешиваем ложкой.

Печеночный хлебец: идеальная закуска из доступных ингредиентов

6. Перекладываем массу в застеленную пергаментом форму и разравниваем поверхность ложкой.

Печеночный хлебец: идеальная закуска из доступных ингредиентов

7. Выпекаем в течение 1 часа при 180 градусах.

8. Вынимаем хлебец из формы после его полного охлаждения.

Печеночный хлебец: идеальная закуска из доступных ингредиентов

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