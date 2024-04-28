Даже трудно представить, что из печени и других вполне доступных ингредиентов можно приготовить столь вкусный хлебец.

Фудблогер с ником zhuravlina_cooking в Instagram рассказала, какие ингредиенты нужны, чтобы приготовить печеночный хлебец. По ее словам, это блюдо любят даже те, кто терпеть не может печень.

Ингредиенты

Печень куриная отварная – 500 гр

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Морковь отварная – 2 шт.

Зеленый лук, укроп и петрушка – 50 гр

Сыр твердый – 100 гр

Яйца вареные – 2 шт.

Ингредиенты для заливки

Яйца – 3 шт

Молоко – 100 мл

Соль – ½ ч.л.

Сухой чеснок – ½ ч.л.

Перец

Способ приготовления

1. Морковь и сыр натираем на большую терку.

2.Печень нарезаем на куски.

3. Зелень шинкуем, а яйца нарезаем на большие куски.

4. Готовим заливку. В глубокой емкости смешиваем яйца перец, соль, сухой чеснок и молоко. Размешиваем венчиком или вилкой.

5. Все ингредиенты перекладываем в яичную смесь и осторожно перемешиваем ложкой.

6. Перекладываем массу в застеленную пергаментом форму и разравниваем поверхность ложкой.

7. Выпекаем в течение 1 часа при 180 градусах.

8. Вынимаем хлебец из формы после его полного охлаждения.

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