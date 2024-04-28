Печеночный хлебец: идеальная закуска из доступных ингредиентов
Даже трудно представить, что из печени и других вполне доступных ингредиентов можно приготовить столь вкусный хлебец.
Фудблогер с ником zhuravlina_cooking в Instagram рассказала, какие ингредиенты нужны, чтобы приготовить печеночный хлебец. По ее словам, это блюдо любят даже те, кто терпеть не может печень.
Ингредиенты
- Печень куриная отварная – 500 гр
- Морковь отварная – 2 шт.
- Зеленый лук, укроп и петрушка – 50 гр
- Сыр твердый – 100 гр
- Яйца вареные – 2 шт.
Ингредиенты для заливки
- Яйца – 3 шт
- Молоко – 100 мл
- Соль – ½ ч.л.
- Сухой чеснок – ½ ч.л.
- Перец
Способ приготовления
1. Морковь и сыр натираем на большую терку.
2.Печень нарезаем на куски.
3. Зелень шинкуем, а яйца нарезаем на большие куски.
4. Готовим заливку. В глубокой емкости смешиваем яйца перец, соль, сухой чеснок и молоко. Размешиваем венчиком или вилкой.
5. Все ингредиенты перекладываем в яичную смесь и осторожно перемешиваем ложкой.
6. Перекладываем массу в застеленную пергаментом форму и разравниваем поверхность ложкой.
7. Выпекаем в течение 1 часа при 180 градусах.
8. Вынимаем хлебец из формы после его полного охлаждения.
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