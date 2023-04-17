Паштет из куриной печени – очень бюджетная, но вкусная и простая в приготовлении закуска и намазка на бутерброды. Его можно дополнять морковью, яблоками, клюквой, маслом, крекером и даже желе – это придаст паштету невероятный аромат и оригинальный вкус.

Фудблогер Галина Сиротюк (sugaring.ostrog.solodkaledi) на своей странице в Instagram поделилась рецептом печеночного паштета карамелизированным луком, благодаря которому закуска получается сладковатой и не горчит.

Ингредиенты:

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печень куриная – 400 г

лук – 1 шт

морковь – 1шт

сливки – 50 мл

масло сливочное – 50 г

сахар – 1 ч. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Лук порезать полукольцами и обжарить до золотистости с добавлением сахара.

2. Порезать и добавить в лук морковь, а также печень. Тушить несколько минут под закрытой крышкой.

3. Добавить соль, перец, сливки. Тушить до готовности.

4. Получившуюся массу переложить в чашу блендера и взбить до однородности с добавлением масла.

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