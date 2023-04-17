Печеночный паштет по-новому: что добавить в закуску для яркого вкуса
Паштет из куриной печени – очень бюджетная, но вкусная и простая в приготовлении закуска и намазка на бутерброды. Его можно дополнять морковью, яблоками, клюквой, маслом, крекером и даже желе – это придаст паштету невероятный аромат и оригинальный вкус.
Фудблогер Галина Сиротюк (sugaring.ostrog.solodkaledi) на своей странице в Instagram поделилась рецептом печеночного паштета карамелизированным луком, благодаря которому закуска получается сладковатой и не горчит.
Ингредиенты:
- печень куриная – 400 г
- лук – 1 шт
- морковь – 1шт
- сливки – 50 мл
- масло сливочное – 50 г
- сахар – 1 ч. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Лук порезать полукольцами и обжарить до золотистости с добавлением сахара.
2. Порезать и добавить в лук морковь, а также печень. Тушить несколько минут под закрытой крышкой.
3. Добавить соль, перец, сливки. Тушить до готовности.
4. Получившуюся массу переложить в чашу блендера и взбить до однородности с добавлением масла.
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