Для традиционного печеночного торта нужно жарить большое количество блинов. А потом каждый смазывать соусом. Но существует гораздо более простой вариант. Мясо можно просто взбить, вылить в форму и запечь. Масса поднимается, становится очень нежной и пышной.

Идея приготовления печеночной запеканки из печени опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Для лучшего вкуса нужно добавить овощную зажарку.

Ингредиенты:

печень куриная – 1 кг

манка – 5 ст.л.

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яйца – 3 шт

соль – 1 ч.л.

черный перец

морковь 1 шт

зеленый лук - пучок (можно 1 репчатый лук)

масло

Способ приготовления:

1. Лук и морковь измельчаем.

2. Обжариваем до полной готовности моркови.

3. Печень промыть и почистить от пленок.

4. Поместить в чашу блендера.

5. Добавить яйца, соль и манку.

6. Все сбить блендером.

7. Форму для запекания смазать растительным маслом.

8. Слоями выкладывать печеночное тесто и морковь с луком. Завершить нужно печенью.

9. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

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