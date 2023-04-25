Простейший и вкусный печеночный торт: готовится в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
270
Простейший и вкусный печеночный торт: готовится в духовке

Для традиционного печеночного торта нужно жарить большое количество блинов. А потом каждый смазывать соусом. Но существует гораздо более простой вариант. Мясо можно просто взбить, вылить в форму и запечь. Масса поднимается, становится очень нежной и пышной.

Идея приготовления печеночной запеканки из печени опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Для лучшего вкуса нужно добавить овощную зажарку.

Простейший и вкусный печеночный торт: готовится в духовке

Ингредиенты:

  • печень куриная – 1 кг
  • манка – 5 ст.л.
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  • яйца – 3 шт
  • соль – 1 ч.л.
  • черный перец
  • морковь 1 шт
  • зеленый лук - пучок (можно 1 репчатый лук)
  • масло

Способ приготовления:

Простейший и вкусный печеночный торт: готовится в духовке

1. Лук и морковь измельчаем.

2. Обжариваем до полной готовности моркови.

Простейший и вкусный печеночный торт: готовится в духовке

3. Печень промыть и почистить от пленок.

4. Поместить в чашу блендера.

5. Добавить яйца, соль и манку.

Простейший и вкусный печеночный торт: готовится в духовке

6. Все сбить блендером.

7. Форму для запекания смазать растительным маслом.

Простейший и вкусный печеночный торт: готовится в духовке

8. Слоями выкладывать печеночное тесто и морковь с луком. Завершить нужно печенью.

9. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

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