Простейший и вкусный печеночный торт: готовится в духовке
Для традиционного печеночного торта нужно жарить большое количество блинов. А потом каждый смазывать соусом. Но существует гораздо более простой вариант. Мясо можно просто взбить, вылить в форму и запечь. Масса поднимается, становится очень нежной и пышной.
Идея приготовления печеночной запеканки из печени опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Для лучшего вкуса нужно добавить овощную зажарку.
Ингредиенты:
- печень куриная – 1 кг
- манка – 5 ст.л.
- яйца – 3 шт
- соль – 1 ч.л.
- черный перец
- морковь 1 шт
- зеленый лук - пучок (можно 1 репчатый лук)
- масло
Способ приготовления:
1. Лук и морковь измельчаем.
2. Обжариваем до полной готовности моркови.
3. Печень промыть и почистить от пленок.
4. Поместить в чашу блендера.
5. Добавить яйца, соль и манку.
6. Все сбить блендером.
7. Форму для запекания смазать растительным маслом.
8. Слоями выкладывать печеночное тесто и морковь с луком. Завершить нужно печенью.
9. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
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