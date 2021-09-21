Печеночный торт без запаха: секреты от Елены Ярмоленко

Печень – довольно специфический продукт, ведь, несмотря на полезные свойства, она имеет достаточно резкий запах. Самой популярной блюдом из этого продукта является торт. Традиционно, его готовят из свинини. Большие неприглядные лепешки не вызывают желания попробовать блюдо.

Сегодня редакция FoodOboz делится идеей приготовления нежного печеночного торта из курицы и индейки без запаха от Елены Ярмоленко, которую фуд-блогер опубликовала на своей сторанице в Instagram.

Как выбрать качественную печень

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Поверхность качественной печени должна быть гладкой и упругой без жировых узлов и сгустков крови.

Запах – не резкий, но ощутимый, свежий.

Желчь зеленого цвета, а также черные пятна указывают на испорченность печени.

Цвет равномерный, не бледный.

Печеночный торт

Ингредиенты:

печень (куриной или смесь 50/50 с печенью индейки) – 1 кг

яйца – 3 шт

молоко – 50 мл

мука – 3 ст.л

масло для жарки

соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Печень промыть, удалить все пленки. Перекрутить через мясорубку. Добавить остальные ингредиенты и хорошо перемешать. Должна быть консистенция густой сметаны. Выпекать на сковороде как блины. Смазать лепешки майонезом. На последний корж выложить жареный лук.

Домашний майонез, который идеально подойдет для печеночного торта

Ингредиенты:

яйца (обязательно комнатной температуры) – 1 шт

соль – щепотка черный перец – щепотка

масло – 0,5 стакана

Способ приготовления:

Накрыть яйца и взбивать пять минут погружным блендером не двигая его.

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