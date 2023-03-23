Печеночный торт по-новому: как приготовить вкусное и сытное угощение

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,6 т.
Печеночный торт по-новому: как приготовить вкусное и сытное угощение

Печеночный торт – блюдо, которое умеет готовит практически каждая хозяйка, самое важное – сделать тесто без комочков. А для начинки можно использовать не только классическую начинку, но еще и грибы, куриное филе, помидоры, зелень.

Печеночный торт из куриной печени

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного печеночного торта, с вкусной начинкой.

Рецепт торта
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Ингредиенты:

  • печень – 500-600 г
  • молоко – 300 мл
  • яйца – 3 шт.
  • масло – 2 ст.л;
  • мука – 2 ст.л (+- 1 ст. л.)
  • соль, перец – по вкусу

Начинка:

  • лук – 2-3 шт
  • морковь – 2 шт.
  • чеснок – 1-2 зуб.
  • майонез
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень помойте, почистите, перекрутите на мясорубку или сблендерите до однородности, добавьте молоко, яйца, растительное масло, муку, соль, перец по вкусу. Все хорошо перемешайте и пожарьте блины на сковороде с обеих сторон.

Тонкие печеночные блины для торта

2. Для начинки: пожарьте лук с морковью до мягкости, дать остыть, добавьте майонез, чеснок, соль, перец и перемешайте.

Как приготовить вкусный торт из печени

Можно в начинку добавить еще грибы, сыр плавленый, помидоры.

Готовый торт

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