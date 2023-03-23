Печеночный торт по-новому: как приготовить вкусное и сытное угощение
Печеночный торт – блюдо, которое умеет готовит практически каждая хозяйка, самое важное – сделать тесто без комочков. А для начинки можно использовать не только классическую начинку, но еще и грибы, куриное филе, помидоры, зелень.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусного и сытного печеночного торта, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- печень – 500-600 г
- молоко – 300 мл
- яйца – 3 шт.
- масло – 2 ст.л;
- мука – 2 ст.л (+- 1 ст. л.)
- соль, перец – по вкусу
Начинка:
- лук – 2-3 шт
- морковь – 2 шт.
- чеснок – 1-2 зуб.
- майонез
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Печень помойте, почистите, перекрутите на мясорубку или сблендерите до однородности, добавьте молоко, яйца, растительное масло, муку, соль, перец по вкусу. Все хорошо перемешайте и пожарьте блины на сковороде с обеих сторон.
2. Для начинки: пожарьте лук с морковью до мягкости, дать остыть, добавьте майонез, чеснок, соль, перец и перемешайте.
Можно в начинку добавить еще грибы, сыр плавленый, помидоры.
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