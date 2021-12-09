Печеночный торт по-новому: как удивить гостей обычным блюдом

Печеночный торт уже давно стал культовым и одним из любимых блюд на всех застольях. Он способен удачно оттенить горький вкус печени, поэтому идеально подходит для тех, кто не очень любит этот продукт. Печеночный торт каждый раз готовят по одной технологии, но стоит поменять только подачу, как блюдо заигрывает совсем другими красками.

Идеей и рецептом печеночных мини-тортиков с морковью и грибами поделилась фудблогерка Екатерина Кудляк. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Для теста:

куриная печень – 1 кг

яйца – 3 шт

мука – 4 ст. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

сушеный чеснок – 1 ч. л.

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Для начинки 1:

морковь – 200 г

лук – 1 шт

соль, перец

Для начинки 2:

шампиньоны – 200 г

лук – 1 шт

соль, перец

Дополнительно:

майонез

чеснок – 1-2 зубчика

соль, перец

Для декора:

вареные яйца – 2 шт

зелень

Способ приготовления:

1. Для начала нужно приготовить тесто. Печень помыть, почистить и смолоть в блендере. Добавить остальные ингредиенты и снова взбить блендером.

2. Полученное тесто равномерно вылить на противень. Выпекать до готовности при температуре 200 градусов 20-25 минут.

3. Охладить и вырезать небольшие кружочки.

4. Приготовить начинку 1. Морковь натереть на мелкой терке, нарезать лук мелким кубиком. Поджарить до готовности, добавить соль перец. Охладить.

5. Приготовить начинку 2. Грибы и лук порезать маленьким кубиком. Поджарить до готовности, добавить соль перец. Охладить.

6. Формирование тортиков. Выложить компоненты следующим образом: корж, майонез, грибная начинка, майонез, корж, майонез, морковная начинка, майонез, корж.

7. Бока и верх смазать майонезом. Бока украсить зеленью, верх – натертым яйцом и зеленью.

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