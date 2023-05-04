Салат – это быстрое и легкое в приготовлении блюдо на все случаи жизни. Готовить его можно из разных овощей, рыбы, мяса, филе, зелени и заправлять вкусными соусами, просто ароматными маслами и специями.

В одном из блогов (marafon18_6) о спорте и правильном питании в Instagram был опубликован сытный рецепт салата с куриным филе, сыром и овощами, который готовится без майонеза всего за 10 минут и идеально подойдет на перекус.

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Ингредиенты:

сметана – 80 г

горчица – 1 ч. л.

соль

листья салата

кукуруза консервированная – 100 г

филе куриное вареное – 300 г

помидоры черри – 150 г

сыр твердый – 100 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления соуса следует смешать сметану и горчицу. Перемешать все до однородности и посолить по вкусу.

2. Предварительно отварить куриное филе до готовности. В готовом виде его охладить и нарезать кубиками.

3. Помидоры черри порезать пополам, сыр натереть на терке. По желанию порезать листья салата.

4. Смешать все нужные ингредиенты для блюда и заправить соусом. Перемешать.

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