Перекус за 10 минут: вкусный салат с филе, сыром и без майонеза
Салат – это быстрое и легкое в приготовлении блюдо на все случаи жизни. Готовить его можно из разных овощей, рыбы, мяса, филе, зелени и заправлять вкусными соусами, просто ароматными маслами и специями.
В одном из блогов (marafon18_6) о спорте и правильном питании в Instagram был опубликован сытный рецепт салата с куриным филе, сыром и овощами, который готовится без майонеза всего за 10 минут и идеально подойдет на перекус.
Ингредиенты:
- сметана – 80 г
- горчица – 1 ч. л.
- соль
- листья салата
- кукуруза консервированная – 100 г
- филе куриное вареное – 300 г
- помидоры черри – 150 г
- сыр твердый – 100 г
Способ приготовления:
1. Для приготовления соуса следует смешать сметану и горчицу. Перемешать все до однородности и посолить по вкусу.
2. Предварительно отварить куриное филе до готовности. В готовом виде его охладить и нарезать кубиками.
3. Помидоры черри порезать пополам, сыр натереть на терке. По желанию порезать листья салата.
4. Смешать все нужные ингредиенты для блюда и заправить соусом. Перемешать.
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