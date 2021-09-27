Диетологи рассказали, какие продукты опасно есть на ночь

Если вы еще думаете – есть на ночь или нет, большинство диетологов вам единогласно ответят – нет, особенно – если вы поедите и сразу же пойдете спать. Это крайне вредно для организма, потому что он будет "работать" всю ночь и, как результат вы получите отеки, тяжесть и усталость, плохое самочувствие уже с самого утра.

Доктор медицинских наук, эксперт по вопросам здоровья и адъюнкт-инструктор Джорджтаунского университета Дженис Джибрин заявила, что ночные перекусы чреваты тем, что могут стать самой главной причиной развития серьезных проблем со здоровьем и назвала перечень продуктов, которые на самом деле опасно есть на ночь.

1. Зажаренное, копченное мясо

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Джибрин рекомендует держаться подальше от "обугленного или копченого мяса, птицы или другого животного белка любого вида". Лучше всего есть запеченное мясо, варенное, но не на ночь, лучшее время для такой пищи – утро, обед.

2. Белый рис

Диетологи утверждают, что от этой крупы лучше оказаться, так как она обработана.

Вместо этого попробуйте выбрать цельнозерновой, например коричневый рис или киноа

3. Чипсы

Это невероятно вредный продукт в котором много жиров, специй и разной химии. От них лучше вообще отказаться, не только перед сном. Прекрасной альтернативой могут быть овощи, фрукты.

4. Сладкие газированные напитки

В них очень много сахара и ароматизаторов. Из-за этого от них лучше отказаться в пользу простой воды.