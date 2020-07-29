Перец чили: раскрыты важные преимущества для здоровья

Перец чили обладает множеством полезных свойств, среди которых выделяется улучшение кровообращения, снижение уровня холестерина и активизация обмена веществ.

В регионах, где он широко используется, также наблюдается уменьшение сердечных приступов и атеросклероза, сообщает cure-naturali.it.

Перец чили способен ингибировать рост клеток рака

Главным компонентом перца чили является капсаицин – алкалоид, который придает ему характерный острый вкус. В исследовании, проведенном Рурским университетом в Бохуме (Германия), было обнаружено, что он способен вызывать апоптоз (запрограммированную смерть клеток) и ингибировать рост раковых клеток толстой кишки, молочной и поджелудочной железы.

Кроме того, перец чили помогает бороться с задержкой воды и гипертонией, обладает противовоспалительным действием и предотвращает попадание токсинов в кровь. Также его употребление связывают со снижением риска сахарного диабета.

Кому следует избегать перца чили?

В целом острая пища очень полезна, если нет специфических патологий желудочно-кишечного тракта или аллергии. Перец чили противопоказан тем, кто страдает от язв, гастроэнтерита и цистита, беременным или кормящим женщинам, а также детям в возрасте до 12 лет.

Кроме того, важно не превышать его количество, поскольку чрезмерные дозы перца чили могут серьезно раздражать внутренние слизистые оболочки, главным образом кишечник и мочевыводящие пути.

Как избавиться от жжения?

Капсаицин растворим в спирте и жире, поэтому, чтобы избавиться от жжения после употребления острого перца, можно выпить бокал вина, съесть кусок сыра или соус, приготовленный из цельного йогурта.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как ускорить обмен веществ. К продуктам, которые этому способствуют, прежде всего относятся чай, кофе и специи (корица, имбирь или перец чили).

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