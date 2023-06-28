Персиковый пирог к чаю на скорую руку: самый простой рецепт домашнего десерта, который не пригорит и будет пышным и высоким

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт пирога

Летом лучшее блюдо к чаю – домашний пирог с ягодами, фруктами, орехами. Для того, чтобы блюдо было вкусным и удачным, самое важное – приготовить удачное тесто.

Тертый пирог

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого пирога с персиками, который не пригорит и будет высоким.

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • Масло сливочное – 120 г
  • Сахар – 110 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 180 г
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Можно добавить шоколад рубленый или орехи – 50 г
  • Персики – 4-6 шт.

Способ приготовления:

1. Мягкое сливочное масло соедините с сахаром и ванильным сахаром, взбивайте 2-3 минуты. По одному добавьте яйца комнатной температуры, тщательно взбейте после каждого.

Основа для пирога

2. В смесь просейте муку и разрыхлитель, перемешайте лопаткой. По желанию можно добавить шоколад или орехи.

Тесто для пирога

3. Выложите тесто в форму и разровняйте. Сверху на тесто выложите половинки персиков срезом вверх, слегка придавливая.

4. Выпекайте пирог в предварительно разогретой духовке 35-40 минут при 180 С.

Готовый персиковый пирог

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