Летом лучшее блюдо к чаю – домашний пирог с ягодами, фруктами, орехами. Для того, чтобы блюдо было вкусным и удачным, самое важное – приготовить удачное тесто.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого пирога с персиками, который не пригорит и будет высоким.

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Ингредиенты:

Масло сливочное – 120 г

Сахар – 110 г

Ванильный сахар – 10 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 180 г

Разрыхлитель – 5 г

Можно добавить шоколад рубленый или орехи – 50 г

Персики – 4-6 шт.

Способ приготовления:

1. Мягкое сливочное масло соедините с сахаром и ванильным сахаром, взбивайте 2-3 минуты. По одному добавьте яйца комнатной температуры, тщательно взбейте после каждого.

2. В смесь просейте муку и разрыхлитель, перемешайте лопаткой. По желанию можно добавить шоколад или орехи.

3. Выложите тесто в форму и разровняйте. Сверху на тесто выложите половинки персиков срезом вверх, слегка придавливая.

4. Выпекайте пирог в предварительно разогретой духовке 35-40 минут при 180 С.

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