Персиковый пирог к чаю на скорую руку: самый простой рецепт домашнего десерта, который не пригорит и будет пышным и высоким
Летом лучшее блюдо к чаю – домашний пирог с ягодами, фруктами, орехами. Для того, чтобы блюдо было вкусным и удачным, самое важное – приготовить удачное тесто.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого пирога с персиками, который не пригорит и будет высоким.
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 120 г
- Сахар – 110 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 180 г
- Разрыхлитель – 5 г
- Можно добавить шоколад рубленый или орехи – 50 г
- Персики – 4-6 шт.
Способ приготовления:
1. Мягкое сливочное масло соедините с сахаром и ванильным сахаром, взбивайте 2-3 минуты. По одному добавьте яйца комнатной температуры, тщательно взбейте после каждого.
2. В смесь просейте муку и разрыхлитель, перемешайте лопаткой. По желанию можно добавить шоколад или орехи.
3. Выложите тесто в форму и разровняйте. Сверху на тесто выложите половинки персиков срезом вверх, слегка придавливая.
4. Выпекайте пирог в предварительно разогретой духовке 35-40 минут при 180 С.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: