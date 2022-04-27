Пикантная аджика к мясу: из чего приготовить в домашних условиях

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
350
Пикантная аджика к мясу: из чего приготовить в домашних условиях

Если вы не представляете свой шашлык без соусов или кетчупов – такая аджика точно появится в вашем холодильнике. Приготовить ее в домашних условиях очень просто, а ингредиенты доступные и совершенно не затратные. Пикантные вкус и аромат обязательно найдут своих поклонников.

Простая идея приготовления аджика из перца опубликована на странице gotovim_bluda в Instagram.

Рецепт аджики из жгучего перца

Ингредиенты:

  • перец красный жгучий – 1 кг

  • семена кориандра молотые – 5 ст. л

  • орехи грецкие – 250 г

  • хмели-сунели – 2 ст. л

  • чеснок – 5-6 больших головок

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  • соль – 3-4 ст. л

  • зелень укропа – 20 г

  • зелень кинзы – 250 г

  • зелень базилика – 20 г

Приготовление пикантной аджики из перца

Способ приготовления:

1. В перцах обрезать хвостики, оставив внутри семяна. ⠀

2. Чеснок очистить.

3. Перец, чеснок, зерна грецких орехов и свежую зелень измельчить с помощью мясорубки.

Специи для приготовления аджики

4. Положить полученную массу в глубокую миску, добавить хмели-сунели, молотые зерна кориандра, соль, хорошо перемешать.

5. Разложить массу в стерильные сухие стеклянные баночки, закрутить крышками. ⠀

6. Готовую аджику хранить в холодильнике.

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