К сочному мясному шашлыку идеально подходят свежие сезонные овощи. Но их обязательно нужно замариновать. Получится аппетитная закуска, которая отлично дополнит вкус барбекю.

Идея приготовления пикантной овощной закуски к шашлыку опубликована на странице фудблогера Юлии Масиюк (yuliia masiuk) в Instagram. Маринад очень простой.

Ингредиенты:

помидоры – 5 шт.

лук – 2-3 шт.

укроп или петрушка

Ингредиенты для соуса:

чеснок – 3.зубчика

соевый соус – 3 ст.л.

подсолнечное масло – 3 ст.л.

соль – 0.5 ч.л.

паприка – 0.5 ч.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Помидоры и лук нарезать дольками.

2. Измельчить зелень.

3. Далее выложить слоями в емкость.

4. Залить все соусом (соединить все ингредиенты).

5. Оставшийся сверху чеснок немного перемешать ложкой, чтобы он попал внутрь.

6. Накрыть крышкой.

7. Встряхнуть немного и положить в холодное место на 30 минут. Встряхивать каждые 10 минут.

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