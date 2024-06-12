Пикантная маринованная закуска из овощей: идеально подходит к шашлыку
К сочному мясному шашлыку идеально подходят свежие сезонные овощи. Но их обязательно нужно замариновать. Получится аппетитная закуска, которая отлично дополнит вкус барбекю.
Идея приготовления пикантной овощной закуски к шашлыку опубликована на странице фудблогера Юлии Масиюк (yuliia masiuk) в Instagram. Маринад очень простой.
Ингредиенты:
- помидоры – 5 шт.
- лук – 2-3 шт.
- укроп или петрушка
Ингредиенты для соуса:
- чеснок – 3.зубчика
- соевый соус – 3 ст.л.
- подсолнечное масло – 3 ст.л.
- соль – 0.5 ч.л.
- паприка – 0.5 ч.л.
- лимонный сок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Помидоры и лук нарезать дольками.
2. Измельчить зелень.
3. Далее выложить слоями в емкость.
4. Залить все соусом (соединить все ингредиенты).
5. Оставшийся сверху чеснок немного перемешать ложкой, чтобы он попал внутрь.
6. Накрыть крышкой.
7. Встряхнуть немного и положить в холодное место на 30 минут. Встряхивать каждые 10 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: