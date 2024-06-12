Пикантная маринованная закуска из овощей: идеально подходит к шашлыку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пикантная маринованная закуска из овощей: идеально подходит к шашлыку

К сочному мясному шашлыку идеально подходят свежие сезонные овощи. Но их обязательно нужно замариновать. Получится аппетитная закуска, которая отлично дополнит вкус барбекю.

Идея приготовления пикантной овощной закуски к шашлыку опубликована на странице фудблогера Юлии Масиюк (yuliia masiuk) в Instagram. Маринад очень простой.

Пикантная маринованная закуска из овощей: идеально подходит к шашлыку

Ингредиенты:

  • помидоры – 5 шт.
  • лук – 2-3 шт.
  • укроп или петрушка

Ингредиенты для соуса:

  • чеснок – 3.зубчика
  • соевый соус – 3 ст.л.
  • подсолнечное масло – 3 ст.л.
  • соль – 0.5 ч.л.
  • паприка – 0.5 ч.л.
  • лимонный сок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Пикантная маринованная закуска из овощей: идеально подходит к шашлыку

1. Помидоры и лук нарезать дольками.

2. Измельчить зелень.

Пикантная маринованная закуска из овощей: идеально подходит к шашлыку

3. Далее выложить слоями в емкость.

Пикантная маринованная закуска из овощей: идеально подходит к шашлыку

4. Залить все соусом (соединить все ингредиенты).

Пикантная маринованная закуска из овощей: идеально подходит к шашлыку

5. Оставшийся сверху чеснок немного перемешать ложкой, чтобы он попал внутрь.

Пикантная маринованная закуска из овощей: идеально подходит к шашлыку

6. Накрыть крышкой.

7. Встряхнуть немного и положить в холодное место на 30 минут. Встряхивать каждые 10 минут.

Пикантная маринованная закуска из овощей: идеально подходит к шашлыку

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