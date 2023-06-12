Пикантное масло с чесноком на бутерброд: лучше любой намазки

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Пикантное масло с чесноком на бутерброд: лучше любой намазки

Использовать обычное сливочное масло для бутерброда – слишком просто. Вкуснее его дополнить овощами: чесноком, помидорами и луком, а также ароматными специями и травами. Получится лучше любой намазки.

Фудблогер Диана Кузина (dian_kuzina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пикантного масла с чесноком, овощами и специями.

Рецепт масла с чесноком, овощами и специями

Ингредиенты:

  • масло сливочное 82% – 200 г
  • чеснок – 1-2 головки
  • лук сладкий – 2 средних
  • томаты черри – 3-5 штук
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  • соль
  • сушеный розмарин
  • оливковое масло для смазки

Способ приготовления:

1. Томаты и лук помыть и выложить в форму для запекания. Также помыть чеснок, срезать с него верхнюю часть и выложить остальные овощи.

Овощи для приготовления масла

2. Посыпать овощи розмарином и полить оливковым маслом. Слегка перемешать руками.

3. Запекать при температуре 200 градусов 30-50 минут. Овощи должны стать мягкими. Можно накрыть фольгой, чтобы не подгорели сверху.

4. Когда овощи будут готовы, их нужно охладить. Для этого в чашу блендера нужно выложить масло комнатной температуры и мякоть овощей без кожуры.

Масло на бутерброд

5. Сбить все до однородной массы и можно наслаждаться. Готово!

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