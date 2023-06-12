Пикантное масло с чесноком на бутерброд: лучше любой намазки
Использовать обычное сливочное масло для бутерброда – слишком просто. Вкуснее его дополнить овощами: чесноком, помидорами и луком, а также ароматными специями и травами. Получится лучше любой намазки.
Фудблогер Диана Кузина (dian_kuzina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пикантного масла с чесноком, овощами и специями.
Ингредиенты:
- масло сливочное 82% – 200 г
- чеснок – 1-2 головки
- лук сладкий – 2 средних
- томаты черри – 3-5 штук
- соль
- сушеный розмарин
- оливковое масло для смазки
Способ приготовления:
1. Томаты и лук помыть и выложить в форму для запекания. Также помыть чеснок, срезать с него верхнюю часть и выложить остальные овощи.
2. Посыпать овощи розмарином и полить оливковым маслом. Слегка перемешать руками.
3. Запекать при температуре 200 градусов 30-50 минут. Овощи должны стать мягкими. Можно накрыть фольгой, чтобы не подгорели сверху.
4. Когда овощи будут готовы, их нужно охладить. Для этого в чашу блендера нужно выложить масло комнатной температуры и мякоть овощей без кожуры.
5. Сбить все до однородной массы и можно наслаждаться. Готово!
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