Это самый вкусный вариант приготовления баклажанов. Запеченные овощи получатся достаточно пикантными и очень сочными. Все это благодаря томатному соусу, а также большому количеству сыра.

Идея приготовления пикантных баклажанов пармиджано на обед опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instgaram. Очищать овощи не нужно.

Ингредиенты:

баклажаны – 1 шт.

сыр пармезан – 50 г

моцарелла – 100 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

томаты в собственном соке – 300 г

базилик – 2-3 веточки

орегано – 0,5 ч.л.

сахар – 1,5 ч.л.

вода – 0,5 стакана

оливковое масло для жарки

соль, перец

Способ приготовления:

1. Баклажан нарезать слайсами 0,5 см, чуть-чуть посолить, оставить на 20 минут.

2. Для соусов лук и чеснок измельчить, пожарить на оливковом масле до мягкости.

3. Добавить томаты, сахар, соль, перец, орегано.

4. Из веточек базилика удалить листья, веточки, добавить к соусу.

5. Влить воду.

6. Тушить на медленном огне 15 минут.

7. Удалить из баклажанов лишнюю влагу бумажными полотенцами и обжарить до легкой золотистой корочки.

8. Выложить в форму немного соуса, на него баклажан, посыпать моцареллой, смазать соусом.

9. Добавить измельченный базилик и тертый пармезан.

10. Сверху положить следующий слой баклажана и повторить снова все то же.

11. Последний слой смазать соусом, посыпать пармезаном и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 20-25 минут.

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