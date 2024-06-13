Пикантные баклажаны пармиджано для сытного обеда: как приготовить изысканное блюдо
Это самый вкусный вариант приготовления баклажанов. Запеченные овощи получатся достаточно пикантными и очень сочными. Все это благодаря томатному соусу, а также большому количеству сыра.
Идея приготовления пикантных баклажанов пармиджано на обед опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instgaram. Очищать овощи не нужно.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1 шт.
- сыр пармезан – 50 г
- моцарелла – 100 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- томаты в собственном соке – 300 г
- базилик – 2-3 веточки
- орегано – 0,5 ч.л.
- сахар – 1,5 ч.л.
- вода – 0,5 стакана
- оливковое масло для жарки
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Баклажан нарезать слайсами 0,5 см, чуть-чуть посолить, оставить на 20 минут.
2. Для соусов лук и чеснок измельчить, пожарить на оливковом масле до мягкости.
3. Добавить томаты, сахар, соль, перец, орегано.
4. Из веточек базилика удалить листья, веточки, добавить к соусу.
5. Влить воду.
6. Тушить на медленном огне 15 минут.
7. Удалить из баклажанов лишнюю влагу бумажными полотенцами и обжарить до легкой золотистой корочки.
8. Выложить в форму немного соуса, на него баклажан, посыпать моцареллой, смазать соусом.
9. Добавить измельченный базилик и тертый пармезан.
10. Сверху положить следующий слой баклажана и повторить снова все то же.
11. Последний слой смазать соусом, посыпать пармезаном и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 20-25 минут.
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