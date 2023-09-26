Баклажаны очень вкусно сочетают с совершенно разными продуктами. И даже со сливами. Получается очень пряная и сочная закуска, которая позволяет по-настоящему почувствовать вкус осени.

Идея приготовления баклажанов терияки со сливами опубликована на странице фудблогера с ником aleksa_litvish в Instagram. особую пикантность добавляет красное вино.

Способ приготовления:

1. Сливы 6-8 штук нарезать на половинки и убрать косточки.

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2. Вылить в кастрюлю 80 мл. красного вина и засыпать 80 г сахара.

3. Вскипятить и выпарить где-то в половину до легкого загустения на среднем огне.

4. Выложить сливы разрезом вниз одним слоем, через минуты 2 перевернуть.

5. Влить 1 ложку вустерского соуса.

6. Баклажаны нарезать вдоль 2 половинки.

7. Сделать ромбовидные надрезы – это важно. Так образуется равномерная корочка.

8. Смазать оливковым маслом, посолить.

9. Выложить в разогретую до 200 градусов духовку на 30-40 минут (в зависимости от размера).

10. Достать смазать соусом Терияки (можно попробовать и бальзамический уксус) и на 1 минуту вернуть в духовку.

11. Есть с мягким сыром, типа бураты.

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