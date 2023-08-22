Пикантные маринованные сливы: рецепт беспроигрышной закуски на зиму

Татьяна Козюк
FoodOboz
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Пикантные маринованные сливы: рецепт беспроигрышной закуски на зиму

Часто говорят, что маринованные сливы – это отличная альтернатива маслинам и оливкам. К тому же закуска такого приготовления хорошо сочетается в салатах, с мясом и рыбой, также их можно есть самостоятельно. Они получаются пряными, ароматными, сочными, хрустящими и хорошо держат форму.

Фудблогер Наталья с ником talli_sun на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных слив на зиму.

Рецепт маринованных слив на зиму

Ингредиенты:

  • вода –1 л
  • сахар – 5-6 ст. л. (ориентироваться на сливы, если не очень сладкие, добавить еще ложку)
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  • лавровый лист – 10 шт
  • душистый перец горошек –12-13 шт
  • гвоздика – 12-13 шт
  • бадьян – 2 шт (звездочки)
  • корица – 1-2 палочки
  • яблочный уксус – 5 ст. л.
  • сливы – 1 кг

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть и просушить сливы, сделать проколы зубочисткой, чтобы кожура не трескалась от горячей воды. Выложить в миску.

2. В кастрюлю налить воду, добавить сахар, лавровый лист, гвоздику, бадьян, корицу. Поставить на огонь, довести до кипения и проварить 5 минут.

Как вкусно замариновать сливы на зиму

3. Горячим маринадом залить сливы и оставить в таком виде на 15 минут.

4. После этого слить маринад в кастрюлю, а сливы выложить в стерильные банки.

Маринад для слив

5. Маринад довести до кипения, добавить яблочный уксус и снять с огня. Наполнить банки маринадом и закатать крышки. Охладить и хранить в прохладном месте. Приятного аппетита!

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