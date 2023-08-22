Часто говорят, что маринованные сливы – это отличная альтернатива маслинам и оливкам. К тому же закуска такого приготовления хорошо сочетается в салатах, с мясом и рыбой, также их можно есть самостоятельно. Они получаются пряными, ароматными, сочными, хрустящими и хорошо держат форму.

Фудблогер Наталья с ником talli_sun на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных слив на зиму.

Ингредиенты:

вода –1 л

сахар – 5-6 ст. л. (ориентироваться на сливы, если не очень сладкие, добавить еще ложку)

Видео дня

лавровый лист – 10 шт

душистый перец горошек –12-13 шт

гвоздика – 12-13 шт

бадьян – 2 шт (звездочки)

корица – 1-2 палочки

яблочный уксус – 5 ст. л.

сливы – 1 кг

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть и просушить сливы, сделать проколы зубочисткой, чтобы кожура не трескалась от горячей воды. Выложить в миску.

2. В кастрюлю налить воду, добавить сахар, лавровый лист, гвоздику, бадьян, корицу. Поставить на огонь, довести до кипения и проварить 5 минут.

3. Горячим маринадом залить сливы и оставить в таком виде на 15 минут.

4. После этого слить маринад в кастрюлю, а сливы выложить в стерильные банки.

5. Маринад довести до кипения, добавить яблочный уксус и снять с огня. Наполнить банки маринадом и закатать крышки. Охладить и хранить в прохладном месте. Приятного аппетита!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вино из слив.