Пикантные огурцы с горчичным соусом на зиму: остаются очень хрустящими
Для того, чтобы консервированные огурцы были пикантными и хрустящими, вам понадобится один простой ингредиент – горчица. Овощи очень хорошо сохраняются и становятся ароматными. Такая закуска станет отличным дополнением к любой каше, мясу и рыбе.
Идея приготовления огурцов в горчичном соусе опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. Также этот рецепт предполагает добавление уксуса.
Ингредиенты:
- 8 кг огурцов
- 2 стакана сахара
- 2 стакана масла без запаха
- 2 стакана уксуса 9%
- 6 ст.л. соли
- 4 ст.л. порошка горчицы
- 4 ст.л. черного молотого перца
- 4 ст.л. давленного чеснока
Способ приготовления:
1. Огурцы помыть, порезать на четверти вдоль. Если небольшие – просто пополам.
2. Добавить все остальные ингредиенты.
3. Перемешать и оставить стоять на 3 часа, периодически перемешивая.
4. Банки помыть.
5. Стерилизовать 12 минут.
6. Достать все из воды, чтобы не переварились, закатать крышками, охладить и убрать в подвал.
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