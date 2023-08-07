Пикантные огурцы с горчичным соусом на зиму: остаются очень хрустящими

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Пикантные огурцы с горчичным соусом на зиму: остаются очень хрустящими

Для того, чтобы консервированные огурцы были пикантными и хрустящими, вам понадобится один простой ингредиент – горчица. Овощи очень хорошо сохраняются и становятся ароматными. Такая закуска станет отличным дополнением к любой каше, мясу и рыбе.

Идея приготовления огурцов в горчичном соусе опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. Также этот рецепт предполагает добавление уксуса.

Пикантные огурцы с горчичным соусом на зиму: остаются очень хрустящими

Ингредиенты:

  • 8 кг огурцов
  • 2 стакана сахара
  • 2 стакана масла без запаха
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  • 2 стакана уксуса 9%
  • 6 ст.л. соли
  • 4 ст.л. порошка горчицы
  • 4 ст.л. черного молотого перца
  • 4 ст.л. давленного чеснока

Способ приготовления:

Пикантные огурцы с горчичным соусом на зиму: остаются очень хрустящими

1. Огурцы помыть, порезать на четверти вдоль. Если небольшие – просто пополам.

2. Добавить все остальные ингредиенты.

Пикантные огурцы с горчичным соусом на зиму: остаются очень хрустящими

3. Перемешать и оставить стоять на 3 часа, периодически перемешивая.

Пикантные огурцы с горчичным соусом на зиму: остаются очень хрустящими

4. Банки помыть.

Пикантные огурцы с горчичным соусом на зиму: остаются очень хрустящими

5. Стерилизовать 12 минут.

Пикантные огурцы с горчичным соусом на зиму: остаются очень хрустящими

6. Достать все из воды, чтобы не переварились, закатать крышками, охладить и убрать в подвал.

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