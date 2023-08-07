Для того, чтобы консервированные огурцы были пикантными и хрустящими, вам понадобится один простой ингредиент – горчица. Овощи очень хорошо сохраняются и становятся ароматными. Такая закуска станет отличным дополнением к любой каше, мясу и рыбе.

Идея приготовления огурцов в горчичном соусе опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. Также этот рецепт предполагает добавление уксуса.

Ингредиенты:

8 кг огурцов

2 стакана сахара

2 стакана масла без запаха

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2 стакана уксуса 9%

6 ст.л. соли

4 ст.л. порошка горчицы

4 ст.л. черного молотого перца

4 ст.л. давленного чеснока

Способ приготовления:

1. Огурцы помыть, порезать на четверти вдоль. Если небольшие – просто пополам.

2. Добавить все остальные ингредиенты.

3. Перемешать и оставить стоять на 3 часа, периодически перемешивая.

4. Банки помыть.

5. Стерилизовать 12 минут.

6. Достать все из воды, чтобы не переварились, закатать крышками, охладить и убрать в подвал.

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