Пикантный, домашний соус "Ткемали" из слив на зиму: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Вкусный соус 'Ткемали' на зиму

Идеальный соус к мясу – "Ткемали", основа которого – сливы, сладкий перец, кинза, сахар и смесь специй. Стоит отметить, что для более насыщенного вкуса кулинары советуют добавить чеснок.

Вкусный соус ''Ткемали''

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусного соуса "Ткемали" из слив, с мятой, базиликом и чесноком.

Рецепт соуса
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Ингредиенты:

  • сливы – 2,5 кг
  • сладкий перец – 1 шт.
  • чеснок – 4 шт.
  • базилик – по вкусу
  • мята – по вкусу
  • кинза – по вкусу
  • острый перец
  • сахар – 250 г
  • соль – 1,5 ч. л.
  • молотый перец – 1 ч. л.
  • гвоздика – 4-5 шт.
  • хмели-суннели, приправа грузинская, армянская, прованские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты пропустите через мясорубку.

Овощи для приготовления соуса

2. Добавьте специи, соль, сахар, варите на среднем огне 20-40 минут в зависимости от желаемой консистенции.

Специи и уксус для приготовления соуса

3. Переложите готовую смесь в банки и законсервируйте.

Готовый соус ''Ткемали''

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