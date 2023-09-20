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Пикантный, домашний соус "Ткемали" из слив на зиму: самый простой рецепт
Идеальный соус к мясу – "Ткемали", основа которого – сливы, сладкий перец, кинза, сахар и смесь специй. Стоит отметить, что для более насыщенного вкуса кулинары советуют добавить чеснок.
Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусного соуса "Ткемали" из слив, с мятой, базиликом и чесноком.
Ингредиенты:
- сливы – 2,5 кг
- сладкий перец – 1 шт.
- чеснок – 4 шт.
- базилик – по вкусу
- мята – по вкусу
- кинза – по вкусу
- острый перец
- сахар – 250 г
- соль – 1,5 ч. л.
- молотый перец – 1 ч. л.
- гвоздика – 4-5 шт.
- хмели-суннели, приправа грузинская, армянская, прованские травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты пропустите через мясорубку.
2. Добавьте специи, соль, сахар, варите на среднем огне 20-40 минут в зависимости от желаемой консистенции.
3. Переложите готовую смесь в банки и законсервируйте.
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