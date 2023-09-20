Идеальный соус к мясу – "Ткемали", основа которого – сливы, сладкий перец, кинза, сахар и смесь специй. Стоит отметить, что для более насыщенного вкуса кулинары советуют добавить чеснок.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом вкусного соуса "Ткемали" из слив, с мятой, базиликом и чесноком.

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Ингредиенты:

сливы – 2,5 кг

сладкий перец – 1 шт.

чеснок – 4 шт.

базилик – по вкусу

мята – по вкусу

кинза – по вкусу

острый перец

сахар – 250 г

соль – 1,5 ч. л.

молотый перец – 1 ч. л.

гвоздика – 4-5 шт.

хмели-суннели, приправа грузинская, армянская, прованские травы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты пропустите через мясорубку.

2. Добавьте специи, соль, сахар, варите на среднем огне 20-40 минут в зависимости от желаемой консистенции.

3. Переложите готовую смесь в банки и законсервируйте.

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