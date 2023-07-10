Пикантный салат из огурцов на зиму: готовится с приправой

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Пикантный салат из огурцов на зиму: готовится с приправой

Огурцы можно не только вкусно мариновать на зиму, но и закрывать пикантный салат. Такую заготовку лучше всего дополнять свежей зеленью, пикантным чесноком или овощной приправой. Огурчики получаются очень сочные, упругие и хрустящие.

Фудблогер Инна Шумак (shumak_inna) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата из огурцов на зиму с приправой.

Рецепт салата из огурцов на зиму с приправой

Ингредиенты:

  • огурцы – 3 кг
  • сахар – 1 ст.
  • уксус – 1 ст.
  • масло растительное – 1 ст.
  • приправа овощная – 100 г
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Способ приготовления:

1. Сначала помыть огурцы, отрезать у них хвостики и порезать овощи кольцами.

Огурцы на зиму кольцами

2. Выложить огурцы в глубокую миску, добавить сахар, уксус, подсолнечное масло и приправу. Тщательно перемешать и оставить в таком виде на 3 часа.

3. Когда пройдет отведенное время, разложить огурцы в банки и залить оставшимся сиропом.

Салат из огурцов на зиму

4. Простерилизовать банки с огурцами в течение 15-20 минут. После этого закрыть стерильными крышками. Готово!

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