Огурцы можно не только вкусно мариновать на зиму, но и закрывать пикантный салат. Такую заготовку лучше всего дополнять свежей зеленью, пикантным чесноком или овощной приправой. Огурчики получаются очень сочные, упругие и хрустящие.

Фудблогер Инна Шумак (shumak_inna) на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата из огурцов на зиму с приправой.

Ингредиенты:

огурцы – 3 кг

сахар – 1 ст.

уксус – 1 ст.

масло растительное – 1 ст.

приправа овощная – 100 г

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Способ приготовления:

1. Сначала помыть огурцы, отрезать у них хвостики и порезать овощи кольцами.

2. Выложить огурцы в глубокую миску, добавить сахар, уксус, подсолнечное масло и приправу. Тщательно перемешать и оставить в таком виде на 3 часа.

3. Когда пройдет отведенное время, разложить огурцы в банки и залить оставшимся сиропом.

4. Простерилизовать банки с огурцами в течение 15-20 минут. После этого закрыть стерильными крышками. Готово!

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