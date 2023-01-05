Пирог из лаваша и творога: не нужно замешивать и раскатывать тесто
Пирог из лаваша – это элементарное блюдо, которое можно приготовить с разными начинками: сладкими – творогом, ягодами, фруктами и орехами, а также солеными – мясом, рыбой, грибами и овощами. Самое главное – не нужно замешивать и раскатывать тесто.
Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пирога из лаваша с творогом и ягодами.
Ингредиенты:
- лаваш
- творог – 600 г
- яйца – 2 шт
- молоко – 100 мл
- крахмал – 1 ст. л.
- сахар – 60-100 г
- ягоды
Способ приготовления:
1. Лаваш порезать в соответствии с размерами формы.
2. Смешать творог, яйца. сахар и молоко. Взбить погружным блендером до однородности.
3. К полученной массе добавить крахмал. Перемешать.
4. Сформировать пирог так: лист лаваша, начинка, ягоды, лаваш. Повторяйте, пока не закончатся ингредиенты.
5. Если последний слой будет лаваш, его нужно смазать взбитым яйцом, если творог – посыпать сахаром или кокосовой пудрой.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.
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