Пирог из лаваша и творога: не нужно замешивать и раскатывать тесто

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Пирог из лаваша и творога: не нужно замешивать и раскатывать тесто

Пирог из лаваша – это элементарное блюдо, которое можно приготовить с разными начинками: сладкими – творогом, ягодами, фруктами и орехами, а также солеными – мясом, рыбой, грибами и овощами. Самое главное – не нужно замешивать и раскатывать тесто.

Фудблогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пирога из лаваша с творогом и ягодами.

Рецепт пирога из лаваша с творогом и ягодами

Ингредиенты:

  • лаваш
  • творог – 600 г
  • яйца – 2 шт
  • молоко – 100 мл
  • крахмал – 1 ст. л.
  • сахар – 60-100 г
  • ягоды
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Пирог из лаваша с творогом

Способ приготовления:

1. Лаваш порезать в соответствии с размерами формы.

2. Смешать творог, яйца. сахар и молоко. Взбить погружным блендером до однородности.

3. К полученной массе добавить крахмал. Перемешать.

Пирог из лаваша с начинкой

4. Сформировать пирог так: лист лаваша, начинка, ягоды, лаваш. Повторяйте, пока не закончатся ингредиенты.

5. Если последний слой будет лаваш, его нужно смазать взбитым яйцом, если творог – посыпать сахаром или кокосовой пудрой.

Пирог из лаваша с творогом и ягодами

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30 минут.

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