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Пирог из лаваша с тунцом, яйцами и шпинатом: рецепт легкого блюда для обеда и ужина
Универсальный продукт для приготовления закусок, пирогов без теста, а также полезных чипсов – лаваш. Еще из него можно готовить лазанью и даже "Наполеон".
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом легкого закусочного пирога из лаваша, с творогом, тунцем, шпинатом и сырыми яйцами.
Ингредиенты:
- лаваш круглый – 2 шт.
- сыр твердый – 70-100 г
- шпинат – пучок
- тунец – 120 г
- лук фиолетовый – 1/2 шт.
- яйца – 3-4 шт.
Способ приготовления:
1. Разъемную форму смажьте маслом, выложите лаваш по размеру, посыпьте тертым сыром и сверху выложите еще один лаваш.
2. Далее выложите измельченный шпинат, тунец, порезанный колечками лук, далее разбейте яйца, посолите, поперчите.
3. Запекайте в духовке при 180 С 20-25 минут.
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