Универсальный продукт для приготовления закусок, пирогов без теста, а также полезных чипсов – лаваш. Еще из него можно готовить лазанью и даже "Наполеон".

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом легкого закусочного пирога из лаваша, с творогом, тунцем, шпинатом и сырыми яйцами.

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Ингредиенты:

лаваш круглый – 2 шт.

сыр твердый – 70-100 г

шпинат – пучок

тунец – 120 г

лук фиолетовый – 1/2 шт.

яйца – 3-4 шт.

Способ приготовления:

1. Разъемную форму смажьте маслом, выложите лаваш по размеру, посыпьте тертым сыром и сверху выложите еще один лаваш.

2. Далее выложите измельченный шпинат, тунец, порезанный колечками лук, далее разбейте яйца, посолите, поперчите.

3. Запекайте в духовке при 180 С 20-25 минут.

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