Пирог из лаваша с тунцом, яйцами и шпинатом: рецепт легкого блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
627
Рецепт пирога

Универсальный продукт для приготовления закусок, пирогов без теста, а также полезных чипсов – лаваш. Еще из него можно готовить лазанью и даже "Наполеон".

Сытный пирог из лаваша

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом легкого закусочного пирога из лаваша, с творогом, тунцем, шпинатом и сырыми яйцами.

Рецепт пирога из лаваша
Видео дня

Ингредиенты:

  • лаваш круглый – 2 шт.
  • сыр твердый – 70-100 г
  • шпинат – пучок
  • тунец – 120 г
  • лук фиолетовый – 1/2 шт.
  • яйца – 3-4 шт.

Способ приготовления:

1. Разъемную форму смажьте маслом, выложите лаваш по размеру, посыпьте тертым сыром и сверху выложите еще один лаваш.

Приготовление основы для пирога

2. Далее выложите измельченный шпинат, тунец, порезанный колечками лук, далее разбейте яйца, посолите, поперчите.

Начинка для блюда

3. Запекайте в духовке при 180 С 20-25 минут.

Готовый пирог

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты