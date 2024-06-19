Пирог из слоеного теста со шпинатом и сыром: рецепт вкусной закуски за считанные минуты
Из слоеного теста можно готовить очень вкусны пироги, а также булочки, слойки, запеканки. Для начинок можно использовать любые ягоды, творог, овощи, рыбу, сыр, яйца и лук, тушеную капусту, шпинат.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении пирога из слоеного теста, с сыром и свежим шпинатом.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного дрожжевого теста
- 75 г свежего шпината
- 160 г твердого сыра
- 2 яйца + 1 для смазки
- соль, кунжут
Способ приготовления:
1. Раскатайте тесто.
2. Смешайте шпинат, твердый тертый сыр и яйца.
3. Выложите начинку, накройте вторым куском теста, сделайте сверху надрезы, смажьте яйцом и посыпьте кунжутом.
Пирог будет вкусным в холодном и горячем виде!
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