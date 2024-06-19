Пирог из слоеного теста со шпинатом и сыром: рецепт вкусной закуски за считанные минуты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Пирог из слоеного теста со шпинатом и сыром: рецепт вкусной закуски за считанные минуты

Из слоеного теста можно готовить очень вкусны пироги, а также булочки, слойки, запеканки. Для начинок можно использовать любые ягоды, творог, овощи, рыбу, сыр, яйца и лук, тушеную капусту, шпинат.

Вкусный пирог из слоеного теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении пирога из слоеного теста, с сыром и свежим шпинатом. 

Рецепт пирога

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного дрожжевого теста
  • 75 г свежего шпината
  • 160 г твердого сыра
  • 2 яйца + 1 для смазки
  • соль, кунжут

Способ приготовления: 

1. Раскатайте тесто.

Слоеное тесто

2. Смешайте шпинат, твердый тертый сыр и яйца.

Начинка для пирога

3. Выложите начинку, накройте вторым куском теста, сделайте сверху надрезы, смажьте яйцом и посыпьте кунжутом. 

Приготовление пирога

Пирог будет вкусным в холодном и горячем виде!

Готовый пирог

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