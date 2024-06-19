Из слоеного теста можно готовить очень вкусны пироги, а также булочки, слойки, запеканки. Для начинок можно использовать любые ягоды, творог, овощи, рыбу, сыр, яйца и лук, тушеную капусту, шпинат.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении пирога из слоеного теста, с сыром и свежим шпинатом.

Ингредиенты:

500 г слоеного дрожжевого теста

75 г свежего шпината

160 г твердого сыра

2 яйца + 1 для смазки

соль, кунжут

Способ приготовления:

1. Раскатайте тесто.

2. Смешайте шпинат, твердый тертый сыр и яйца.

3. Выложите начинку, накройте вторым куском теста, сделайте сверху надрезы, смажьте яйцом и посыпьте кунжутом.

Пирог будет вкусным в холодном и горячем виде!

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