Праздничный пирог 'Курник' – с мясом и картофелем на бездрожжевом тесте: рецепт

Каждая хозяйка готовит знаменитый пирог "Курник" по-своему: кто-то берет за основу блины, кто использует обычное тесто в сочетании с начинкой. Второй вариант подходит в том случае, когда не хочется заморачиваться и долго возиться с приготовлением. Все максимально просто: раскатать один пласт теста, выложить мясную начинку, накрыть вторым пластом теста и поставить печься. Идеально на обед, ужин и даже на праздничный стол.

Рецептом пирога "Курник" поделилась фудблогер Екатерина Куми (ekaterina_kumi) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

Тесто:

сметана – 500 г

растопленное сливочное масло – 250 г

сахар – 1 ст. л.

майонез – 3-4 ст. л.

соль – 1 ст. л.

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сода – 1/3 ч. л.

мука – 600-700 г

Начинка:

филе куриного бедра – 600-700 г

лук – 200 г

перец, соль, сушеный базилик

сырой картофель

сливочное масло

вода – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Тесто. Смешать сметану, растопленное масло, сахар, майонез, соль и соду.

2. Постепенно добавить муку и замесить эластичное тесто. Дать ему отдохнуть.

3. Начинка. Порезать филе и сырой картофель кубиками, лук измельчить.

4. Смешать мясо с луком. Посолить и поперчить.

5. Тесто разделить на две части, одна из них должна быть немного больше. С большей части раскатать пласт.

6. Выложить мясо, наверх – картофель. Также выложить несколько кусков сливочного масла.

7. Раскатать остальную часть теста и выложить наверх начинки. Закрепить бока.

8. Внутри пирога сделать небольшую дыру. Налить воду.

9. Выпекать при температуре 180 градусов 1 час.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить пирог "Курник" на основе блинов.