Праздничный пирог "Курник" – с мясом и картофелем на бездрожжевом тесте: рецепт
Каждая хозяйка готовит знаменитый пирог "Курник" по-своему: кто-то берет за основу блины, кто использует обычное тесто в сочетании с начинкой. Второй вариант подходит в том случае, когда не хочется заморачиваться и долго возиться с приготовлением. Все максимально просто: раскатать один пласт теста, выложить мясную начинку, накрыть вторым пластом теста и поставить печься. Идеально на обед, ужин и даже на праздничный стол.
Рецептом пирога "Курник" поделилась фудблогер Екатерина Куми (ekaterina_kumi) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
Тесто:
сметана – 500 г
растопленное сливочное масло – 250 г
сахар – 1 ст. л.
майонез – 3-4 ст. л.
соль – 1 ст. л.
сода – 1/3 ч. л.
мука – 600-700 г
Начинка:
филе куриного бедра – 600-700 г
лук – 200 г
перец, соль, сушеный базилик
сырой картофель
сливочное масло
вода – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Тесто. Смешать сметану, растопленное масло, сахар, майонез, соль и соду.
2. Постепенно добавить муку и замесить эластичное тесто. Дать ему отдохнуть.
3. Начинка. Порезать филе и сырой картофель кубиками, лук измельчить.
4. Смешать мясо с луком. Посолить и поперчить.
5. Тесто разделить на две части, одна из них должна быть немного больше. С большей части раскатать пласт.
6. Выложить мясо, наверх – картофель. Также выложить несколько кусков сливочного масла.
7. Раскатать остальную часть теста и выложить наверх начинки. Закрепить бока.
8. Внутри пирога сделать небольшую дыру. Налить воду.
9. Выпекать при температуре 180 градусов 1 час.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить пирог "Курник" на основе блинов.