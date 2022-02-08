Праздничный пирог "Курник" – с мясом и картофелем на бездрожжевом тесте: рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Праздничный пирог 'Курник' – с мясом и картофелем на бездрожжевом тесте: рецепт

Каждая хозяйка готовит знаменитый пирог "Курник" по-своему: кто-то берет за основу блины, кто использует обычное тесто в сочетании с начинкой. Второй вариант подходит в том случае, когда не хочется заморачиваться и долго возиться с приготовлением. Все максимально просто: раскатать один пласт теста, выложить мясную начинку, накрыть вторым пластом теста и поставить печься. Идеально на обед, ужин и даже на праздничный стол.

Рецептом пирога "Курник" поделилась фудблогер Екатерина Куми (ekaterina_kumi) на своей странице в Instagram.

Пирог Курник с мясом и картофелем

Ингредиенты:

Тесто:

  • сметана – 500 г

  • растопленное сливочное масло – 250 г

  • сахар – 1 ст. л.

  • майонез – 3-4 ст. л.

  • соль – 1 ст. л.

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  • сода – 1/3 ч. л.

  • мука – 600-700 г

Начинка:

  • филе куриного бедра – 600-700 г

  • лук – 200 г

  • перец, соль, сушеный базилик

  • сырой картофель

  • сливочное масло

  • вода – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Тесто. Смешать сметану, растопленное масло, сахар, майонез, соль и соду.

Приготовление теста

2. Постепенно добавить муку и замесить эластичное тесто. Дать ему отдохнуть.

3. Начинка. Порезать филе и сырой картофель кубиками, лук измельчить.

Филе для начинки

4. Смешать мясо с луком. Посолить и поперчить.

5. Тесто разделить на две части, одна из них должна быть немного больше. С большей части раскатать пласт.

Картофель для начинки

6. Выложить мясо, наверх – картофель. Также выложить несколько кусков сливочного масла.

7. Раскатать остальную часть теста и выложить наверх начинки. Закрепить бока.

8. Внутри пирога сделать небольшую дыру. Налить воду.

9. Выпекать при температуре 180 градусов 1 час.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить пирог "Курник" на основе блинов.

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