Рецепты постных блюд от известных шеф-поваров: пирог от Джейми Оливера, сибас от Гордона Рамзи

28 ноября наступил Рождественский пост. Это значит, что в течение 40 дней нужно ограничивать себя в еде, не употребляя мясо, молочные продукты и яйца. Но это не повод отказываться от вкусных блюд.

Кимчи от Евгения Клопотенко, пастуший пирог от Джейми Оливера – OBOZREVATEL подготовил пять интересных постных рецептов от известных поваров со всего мира.

Кимчи от Евгения Клопотенко

Кимчи. Источник: klopotenko.com

Ингредиенты:

Пекинская капуста – 1 кочан

Рисовая мука – 3 ст.л.

Морковь – 1 шт.

Зеленый лук – 1-2 пучка

Редька – 1 шт.

Корень имбиря – 2 см.

Болгарский перец – 300 г

Перец Чили – 300 г

Чеснок – 5-6 зубчиков

Кориандр – 1 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 7-8 ст. л.

Вода – 2 ст.

Приготовление. Пекинскую капусту или салат промыть, затем разрезать на четыре части, после чего сложить в миску и присыпать солью, чтобы листья дали сок. В сотейнике смешать два стакана воды с рисовой мукой, варить до однородной массы и пока она будет остывать, необходимо приготовить соус Канкочи.

Соус. Сладкий болгарский перец, перец чили, чеснок и имбирь пропустить через мясорубку или измельчить в блендере до однородности.

Второй этап. Зеленый лук нарезать кусочками по 4-5 см, морковь порубить полукольцами или тонкой соломкой, редьку нашинковать тонкими полосками. Промыть от соли капусту, добавить к ней кориандр, смесь из рисовой муки, соус и овощи. Все перемешать и оставить мариноваться на один или два дня.

Рецепт взят с сайта Евгения Клопотенко klopotenko.com.

Пастуший пирог от Джейми Оливера

Пастуший пирог с овощами. Источник: theonebox.org.au

Ингредиенты:

Картофель – 600 г

Сладкий картофель – 600 г

Морская соль /молотый перец – по вкусу

Маргарин – 40 г

Репчатый лук – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Чеснок – 3 дольки

Сельдерей – 2 стебля

Семена кориандра – 1 ст.л.

Оливковое масло – 3 ст.л.

Тимьян – половина пучка

Шампиньоны – 350 г

Овощной бульон – 100 мл.

Консервированная чечевица – 1 банка

Консервированный нут – 400 г

Петрушка / розмарин – 1 веточка

Цедра одного лимона

Хлебные крошки – 30 г

Красное сухое вино – 50 г

Приготовление.

Овощной бульон. Для него нам потребуется морковь, сельдерей и лук. Мелко нарезанные лук и морковь обжарить до золотистого цвета, затем вместе с сельдереем добавить в кастрюлю и варить полчаса, добавив соль и специи.

Пастуший пирог. Сладкий и обычный картофель промыть, почистить и варить до мягкости. При этом, сладкий картофель лучше всего добавить в кипящую воду спустя 15 минут после обычного. Затем слить воду и размять овощи в пюре с маргарином, солью и перцем.

Лук, морковь, сельдерей и два зубчика чеснока мелко порезать. На сковороду с оливковым маслом добавить толченый тимьян, обжарить 10 минут. Положить на сковороду мелко нарезанные грибы, приправить их уксусом и красным вином. Затем добавить к ним чечевицу и нут. Дождаться, пока смесь загустеет, после чего положить листья петрушки, приправы и переложить в большую форму.

Сверху на овощи выложить пюре. В отдельной миске смешать чеснок, ложку оливкового масла, хлебные крошки, розмарин и лимонную цедру. Приправить этой массой пирог и запекать 10 минут, а затем еще 2-3 минуты в гриле.

Постный борщ с белыми грибами от Эктора Хименеса-Браво

Постный борщ с белыми грибами. Источник: www.stb.ua

Ингредиенты:

Рыба (карп) – 1 кг.

Фасоль белая замоченная – 0,5 стакана

Картофель – 3 шт.

Капуста – 100-150 г

Морковь – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Свекла – 2 шт.

Лавровый лист, перец, соль – по вкусу

Грибы (белые, сушеные) – 100 г

Томатный соус – 3 ст. л.

Лимонный сок – 0,5 ч. л.

Вода – 3 л.

Приготовление. Рыбу посолить и запекать 20-30 минут. Фасоль, предварительно замоченную на девять часов в холодной воде, положить в кастрюлю и довести до кипения. Туда отправить морковь и свеклу. Отдельно сварить грибы, бульон не выливать.

Морковь и свеклу достать, нарезать соломкой и положить обратно на 10 минут. Лук и еще одну морковь обжарить и добавить к свекле. Рыбу разрезать, также добавить в кастрюлю, туда же отправить грибы. Варить 20 минут, после чего положить специи, бульон из-под грибов, сахар и немного лимонного сока. Оставить еще на пять минут и убрать с огня.

Сибас с кисло-сладким соусом из перца от Гордона Рамзи

Кимчи. Источник: klopotenko.com

Ингредиенты:

Филе белой рыбы (треска / дораду / пеленгас / горбыль) – 500-600 г

Свежий тимьян – 5-6 веточек

Соль – 10 г

Топленое масло гхи (можно заменить растительным маслом) – 30 г

Для соуса:

Лук-шалот – 250 г

Перец болгарский красный – 300 г

Оливковое масло – 50 г

Базилик – 30 г

Вермут – 55 г

Белый винный уксус – 35 г

Вода – 200 г

Соль – 5 г

Бадьян – 2 звездочки

Приготовление. Рыбу разделать на филе, достать все кости, затем разрезать на крупные куски шириной 15 см, в каждом из них сделать поперечные надрезы по 5-7 мм, туда добавить соль и тимьян.

На смазанную маслом, разогретую сковороду, выложить филе, жарить с двух сторон. Как только на срезе рыба станет белой, держите еще полминуты, а затем снимайте с огня.

Соус. Лук и болгарский перец помыть, почистить. Лук нарезать мелко, перец – кубиками. В сотейник на разогретое оливковое масло выложить лук и томить до мягкости, подливая воду. Отправить туда перец, соль, бадьян, уксус. Тушить овощи десять минут, затем добавить базилик и подержать еще три минуты. Затем взбить массу в блендере и подавать с рыбой.

Постные капустные котлеты от Аллы Ковальчук

Ингредиенты:

Четверть небольшого кочана капусты

Картофель – 2 шт.

Укроп – несколько пучков

Лук – 0,5 шт.

Сухой чеснок – по вкусу

Морковь – 1 шт.

Манка – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Для панировки:

Мука – 2 ст. л

Манка – 2 ст. л.

Приготовление. Картофель сварить, размять в пюре и добавить к нему соль и мелко нарезанный укроп. Капусту натереть вместе с луком на мелкой терке, перемешать рукой до появления сока. Туда же натереть морковь, добавить соль и специи: молотый чеснок и перец.

Полученную массу присыпать манкой, подождать, пока набухнет. После этого добавить к капусте три ложки пюре, перемешать до однородности и жарить с двух сторон до золотистой корочки. Можно использовать для панировки муку и манку.

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