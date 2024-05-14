Если нет времени на приготовление пищи, но очень хочется порадовать себя и родных чем-нибудь вкусненьким, на помощь придет именно этот рецепт. Пирог с хамоном с использованием готового теста, сохранит ваше время и не заставит работать с мукой.

Рецептом приготовления изысканного и столь вкусного пирога поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она рассказала, что нужно добавить к начинке, чтобы пирог получился сочным.

Ингредиенты

Слоеное тесто – 400-500 гр

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Хамон – 80 гр

Моцарелла – 1 шарик

Базилик

Грибы – 200 гр

Чеснок – 1 зуб

Желток – 1 шт

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Чеснок чистим и измельчаем вместе с грибами. Обжариваем на сковороде, добавляя соль и перец.

2. На размороженное тесто выкладываем хамон, сыр, грибы и базилик, накрываем начинку свободными краями хамона.

3. Нарезаем тесто и формируем пирог.

4. Смазываем поверхность желтком и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут или до образования золотистой корочки.

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