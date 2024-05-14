Пирог с хамоном на скорую руку: когда нет времени замешивать тесто
Если нет времени на приготовление пищи, но очень хочется порадовать себя и родных чем-нибудь вкусненьким, на помощь придет именно этот рецепт. Пирог с хамоном с использованием готового теста, сохранит ваше время и не заставит работать с мукой.
Рецептом приготовления изысканного и столь вкусного пирога поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona. В Instagram она рассказала, что нужно добавить к начинке, чтобы пирог получился сочным.
Ингредиенты
- Слоеное тесто – 400-500 гр
- Хамон – 80 гр
- Моцарелла – 1 шарик
- Базилик
- Грибы – 200 гр
- Чеснок – 1 зуб
- Желток – 1 шт
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Чеснок чистим и измельчаем вместе с грибами. Обжариваем на сковороде, добавляя соль и перец.
2. На размороженное тесто выкладываем хамон, сыр, грибы и базилик, накрываем начинку свободными краями хамона.
3. Нарезаем тесто и формируем пирог.
4. Смазываем поверхность желтком и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут или до образования золотистой корочки.
На OBOZ.UA можно ознакомиться и с другими рецептами пирогов.