Пирог с картофелем на слоенном тесте на скорую руку для сытного обеда
Пироги – отличный вариант вкусного и сытного обеда или ужина. Готовят их на разном тесте, с разными начинками, начиная от сладких, заканчивая мясными, рыбными и овощными.
Редакция FoodOboz выбрала для вас отличный рецепт вкусного и сытного пирога на слоеном тесте с картофельной начинкой. Рецепт был опубликован в Telegram-канале "Real Food"
Ингредиенты:
Слоеное бездрожжевое тесто – 2 коржа
Картошка – 1 кг.
Яйца – 2 шт.
Сливки 20% – 100 мл.
Лук – 1 шт.
Сыр – 200 г
Петрушка – 3 веточки
Мука – 2 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель и лук порежьте тонкими слайсами.
2. Помойте петрушку и измельчите.
3. Натрите сыр на терке.
4. Тесто раскатайте.
5. Взбейте яйца со сливками, солью, перцем, добавьте муку, перемешайте.
6. Выложите в форму пергамент, далее начинку и залейте заливкой из яиц, муки и сливок.
7. Края пирога соберите в центр и накройте форму с пирогом сверху фольгой.
8. Поставьте форму в духовку на 1,5 часа при 180 С.
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