Пирог с картофелем на слоенном тесте на скорую руку для сытного обеда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
71
Картофельный пирог

Пироги – отличный вариант вкусного и сытного обеда или ужина. Готовят их на разном тесте, с разными начинками, начиная от сладких, заканчивая мясными, рыбными и овощными.

Редакция FoodOboz выбрала для вас отличный рецепт вкусного и сытного пирога на слоеном тесте с картофельной начинкой. Рецепт был опубликован в Telegram-канале "Real Food"

Ингредиенты:

  • Слоеное бездрожжевое тесто – 2 коржа

  • Картошка – 1 кг.

картофель для пирога
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  • Яйца – 2 шт.

  • Сливки 20% – 100 мл.

  • Лук – 1 шт.

  • Сыр – 200 г

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  • Петрушка – 3 веточки

  • Мука – 2 ст. л.

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель и лук порежьте тонкими слайсами.

2. Помойте петрушку и измельчите.

Зелень для пирога

3. Натрите сыр на терке.

4. Тесто раскатайте.

5. Взбейте яйца со сливками, солью, перцем, добавьте муку, перемешайте.

Картофель для блюда

6. Выложите в форму пергамент, далее начинку и залейте заливкой из яиц, муки и сливок.

7. Края пирога соберите в центр и накройте форму с пирогом сверху фольгой.

Тесто для пирога

8. Поставьте форму в духовку на 1,5 часа при 180 С.

Картофельный пирог

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