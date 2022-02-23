Пирог с картофелем на слоенном тесте на скорую руку для сытного обеда

Пироги – отличный вариант вкусного и сытного обеда или ужина. Готовят их на разном тесте, с разными начинками, начиная от сладких, заканчивая мясными, рыбными и овощными.

Редакция FoodOboz выбрала для вас отличный рецепт вкусного и сытного пирога на слоеном тесте с картофельной начинкой. Рецепт был опубликован в Telegram-канале "Real Food"

Ингредиенты:

Слоеное бездрожжевое тесто – 2 коржа

Картошка – 1 кг.

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Яйца – 2 шт.

Сливки 20% – 100 мл.

Лук – 1 шт.

Сыр – 200 г ​​​​​​​

Петрушка – 3 веточки

Мука – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель и лук порежьте тонкими слайсами.

2. Помойте петрушку и измельчите.

3. Натрите сыр на терке.

4. Тесто раскатайте.

5. Взбейте яйца со сливками, солью, перцем, добавьте муку, перемешайте.

6. Выложите в форму пергамент, далее начинку и залейте заливкой из яиц, муки и сливок.

7. Края пирога соберите в центр и накройте форму с пирогом сверху фольгой.

8. Поставьте форму в духовку на 1,5 часа при 180 С.

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