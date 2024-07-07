Пирог с красной смородиной: удивит всех, кто будет его пробовать
Самым популярным блюдом из красной смородины, которое еще называют смородина, считаются вареники, приготовленные на пару. Но из нее можно приготовить не только вареники, но и очень вкусный и нежный пирог.
Фудблогер Юлия Сенич в Instagram рассказала, как приготовить нежный и вкуснейший пирог из смородины. Для того чтобы вкус получился еще лучше, в состав этого десерта входит безе.
Ингредиенты на форму d 26 см
- Яйца – 6 шт
- Мука – 200 гр
- Мягкое масло – 200 гр
- Сахар – 180 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Ванильный сахар – 2 уп
- Сахарная пудра – 150 гр
Ингредиенты для начинки
- Смородины – 400 гр
Способ приготовления
1.Мягкое сливочное масло сочетаем с сахаром и ванильным сахаром. Перемешиваем до сочетания.
2. 4 яйца отделяем на белки и желтки. Добавляем к тесту 2 целых яйца и 4 желтка. Белки оставляем в холодильнике для безе.
3. К тесту просеиваем муку с разрыхлителем и перемешиваем до сочетания.
4. Перекладываем тесто в форму, смазанную сливочным маслом или растительным маслом.
5. Сверху теста выкладываем половину от общей массы смородины. Отправляем пирог в разогретую до 180 град. духовку на 30-40 мин.
6. Для безе охлажденные белки взбиваем миксером с добавлением сахарной пудры к острым пикам.(примерно 5мин).
7. Достаем пирог из духовки, сверху выкладываем остаток смородины и взбитые белки.
8. Отправляем пирог еще раз в духовку на примерно 30 мин, но при температуре 120 градусов.
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