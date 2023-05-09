Тесто фило, как и слоеное, является основой для приготовления разнообразных пирогов, пирожков, десертов и даже закусок. Один из вариантов – сладкий пирог "Улитка", который можно сделать с любой начинкой: творогом, яблоками, маком или вишней. Стоит отметить, что выпечка отлично держит форму и не крошится.

Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом пирога "Улитка" с творогом и вишнями из теста фило.

Ингредиенты:

тесто фило – 400 г

творог – 5-9% – 500 г

сметана 20% – 3 ст. л.

сахар – 80 г

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вишни консервированные в собственном соку

масло сливочное – 100-120 г

Способ приготовления:

1. Для приготовления начинки нужно добавить к творогу сахар и сметану. Взбить все блендером до однородности. Вишни отдельно откинуть на дуршлаг, чтобы стек лишний сок.

2. Предварительно разморозить тесто фило. Взять один лист теста, смазать растопленным сливочным маслом и накрыть вторым листом теста.

3. Далее выложить часть творожной начинки и вишни. Завернуть сначала все в рулетик, а рулетик – в виде так называемой улитки. Повторить такие же действия с остальным тестом и выложить все рулетики в круглую форму.

4. Сформированный пирог смазать оставшимся сливочным маслом.

5. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 35-40 минут.

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