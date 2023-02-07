Лучшее угощение к чаю – домашние пироги без выпечки, основу для которых можно готовить из печенья, а крем – из сметаны. Для того, чтобы оттенить сладость, можно добавить в десерт ягоды, цедру цитрусовых.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога "Зебра", который не нужно выпекать, так как его основа – печенье.

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Ингредиенты:

шоколадное печенье – 250 г

масло сливочное – 125 г

сметана – 500 г

сгущенное молоко – 300 мл

сливки – 250 мл

какао – 40 г

желатин 25 г

молоко – 100 мл

Способ приготовления:

1. Печенье измельчите в крошку, соедините с растопленным маслом и выложите ровным слоем в форму с пергаментом. Поставьте в холодильник.

2. Желатин залейте холодным молоком и оставьте для набухания. Соедините сметану со сгущенкой.

3. Отдельно взбейте очень холодные сливки к мягким пикам.

4. Желатин растопите на водяной бане или в микроволновке, добавьте к сметане со сгущенкой, перемешайте и добавьте взбитые сливки, перемешайте и разделите массу на 2 части. В одну добавьте какао и перемешайте.

5. Вылейте на остывший корж часть массы из какао, часть сметанную и так до конца. Масса быстро застывает поэтому все нужно делать очень быстро. Рисунок сделайте при помощи шпажки или вилки. Поставьте в холодильник, после снимите форму, порежьте пирог и можно подавать.

Десерт можно подавать к любым горячим напитками!

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