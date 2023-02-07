Пирог "Зебра" без выпечки: как приготовить вкусный десерт по-новому
Лучшее угощение к чаю – домашние пироги без выпечки, основу для которых можно готовить из печенья, а крем – из сметаны. Для того, чтобы оттенить сладость, можно добавить в десерт ягоды, цедру цитрусовых.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного пирога "Зебра", который не нужно выпекать, так как его основа – печенье.
Ингредиенты:
- шоколадное печенье – 250 г
- масло сливочное – 125 г
- сметана – 500 г
- сгущенное молоко – 300 мл
- сливки – 250 мл
- какао – 40 г
- желатин 25 г
- молоко – 100 мл
Способ приготовления:
1. Печенье измельчите в крошку, соедините с растопленным маслом и выложите ровным слоем в форму с пергаментом. Поставьте в холодильник.
2. Желатин залейте холодным молоком и оставьте для набухания. Соедините сметану со сгущенкой.
3. Отдельно взбейте очень холодные сливки к мягким пикам.
4. Желатин растопите на водяной бане или в микроволновке, добавьте к сметане со сгущенкой, перемешайте и добавьте взбитые сливки, перемешайте и разделите массу на 2 части. В одну добавьте какао и перемешайте.
5. Вылейте на остывший корж часть массы из какао, часть сметанную и так до конца. Масса быстро застывает поэтому все нужно делать очень быстро. Рисунок сделайте при помощи шпажки или вилки. Поставьте в холодильник, после снимите форму, порежьте пирог и можно подавать.
Десерт можно подавать к любым горячим напитками!
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