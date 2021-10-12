Пироги из яблок для праздничного стола – изысканные десерты с осенними фруктами
Именно в осенний период стоит приготовить пирог с яблоками, ведь сейчас сезон этих полезных и вкусных фруктов. Такое блюдо у многих ассоциируется с домашним теплом и уютом, детством. Идей приготовления такой выпечки существует немало. Но всегда хочется выбрать такую, которая удивит вкусом и будет простой в исполнении.
Редакция FoodOboz делится двумя идеями изысканных пирогов из яблок, которые готовятся по разным техникам.
Яблочный пирог от crem_mo. Опубликован на странице в Instagram.
Сахар – 80 г (можно меньше)
Масло – 50 г
Разрыхлитель 1 пакетик
Соль – щепотка.
Способ приготовления:
Яблоки очистить от кожуры и от семечек, нарезать слайсами.
Полить лимонным соком и высыпать в форму для выпекания.
Тесто: масло комнатной температуры смешать с сахаром, добавить яйца и взбить все миксером.
Влить молоко, соль, разрыхлитель, муку.
Все взбить до однородной консистенции.
Залить тестом яблоки, тщательно все перемешать и выпекать 40-50 минут.
Открытый пирог с яблоками от andrianka_ripych. Идея опубликована на странице в Instagram.
Такое блюдо – настоящее произведение искусства.
Ингредиенты:
Мука 3-3,5 стакана
Сахар – 6 ст.л.
Масло – 70 г
Яйця – 2 шт
Сухие дрожжи – 3 ч.л.
Молоко – 1 стакан
Соль – 1 ч.л
Яблоки – 3-4 шт
Панировочные сухари – 2 ст.л
Способ приготовления:
Дрожжи развести с теплым молоком, добавить 3 ст. л. сахара, соль, размешать.
Добавить 1 взбитое веничком яйцо и муку.
Замесить тесто, в конце добавить масло и все перемешать.
Накрыть полотенцем и поставить в теплое место.
Через 1:00 тесто примять и снова накрыть полотенцем. Через часа процедуру повторить.
Яблоки очистить от кожуры, удалить косточки и нарезать на тоненькие дольки.
Когда тесто будет готово, небольшую часть оставить для декора, а другую раскатать в круг, толщиной в 1 см.
Положить его в смазанную форму, сделать бортики.
Посыпать тесто сухарями, выложить яблоки, сверху посыпать 3 ст. л. сахара
Отложенное тесто нарезать полосками и украсить пирог. Смазать пирог взбитым желтком. Выпекать при температуре 200 градусов до золотистой корочки.
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