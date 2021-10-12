Пироги из яблок для праздничного стола – изысканные десерты с осенними фруктами

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,9 т.
Пироги из яблок для праздничного стола – изысканные десерты с осенними фруктами

Именно в осенний период стоит приготовить пирог с яблоками, ведь сейчас сезон этих полезных и вкусных фруктов. Такое блюдо у многих ассоциируется с домашним теплом и уютом, детством. Идей приготовления такой выпечки существует немало. Но всегда хочется выбрать такую, которая удивит вкусом и будет простой в исполнении.

Редакция FoodOboz делится двумя идеями изысканных пирогов из яблок, которые готовятся по разным техникам.

Яблочный пирог от crem_mo. Опубликован на странице в Instagram.

Пирог с яблоками – замечательный праздничный пирог

  • Яблоки – 1 кг

  • лимонный сок

  • Молоко – 150мл

  • Мука – 150г

  • Яйца – 3 шт

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  • Сахар – 80 г (можно меньше)

  • Масло – 50 г

  • Разрыхлитель 1 пакетик

  • Соль – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Яблоки очистить от кожуры и от семечек, нарезать слайсами.

  2. Полить лимонным соком и высыпать в форму для выпекания.

  3. Тесто: масло комнатной температуры смешать с сахаром, добавить яйца и взбить все миксером.

  4. Влить молоко, соль, разрыхлитель, муку.

  5. Все взбить до однородной консистенции.

  6. Залить тестом яблоки, тщательно все перемешать и выпекать 40-50 минут.

Открытый пирог с яблоками от andrianka_ripych. Идея опубликована на странице в Instagram.

Технология приготовления теста для пирога с яблоками

Такое блюдо – настоящее произведение искусства.

Ингредиенты:

  • Мука 3-3,5 стакана

  • Сахар – 6 ст.л.

  • Масло – 70 г

  • Яйця – 2 шт

  • Сухие дрожжи – 3 ч.л.

  • Молоко – 1 стакан

  • Соль – 1 ч.л

  • Яблоки – 3-4 шт

  • Панировочные сухари – 2 ст.л

Способ приготовления:

  1. Дрожжи развести с теплым молоком, добавить 3 ст. л. сахара, соль, размешать.

  2. Добавить 1 взбитое веничком яйцо и муку.

  3. Замесить тесто, в конце добавить масло и все перемешать.

  4. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место.

  5. Через 1:00 тесто примять и снова накрыть полотенцем. Через часа процедуру повторить.

  6. Яблоки очистить от кожуры, удалить косточки и нарезать на тоненькие дольки.

  7. Когда тесто будет готово, небольшую часть оставить для декора, а другую раскатать в круг, толщиной в 1 см.

  8. Положить его в смазанную форму, сделать бортики.

  9. Посыпать тесто сухарями, выложить яблоки, сверху посыпать 3 ст. л. сахара

  10. Отложенное тесто нарезать полосками и украсить пирог. Смазать пирог взбитым желтком. Выпекать при температуре 200 градусов до золотистой корочки.

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