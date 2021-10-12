Пироги из яблок для праздничного стола – изысканные десерты с осенними фруктами

Именно в осенний период стоит приготовить пирог с яблоками, ведь сейчас сезон этих полезных и вкусных фруктов. Такое блюдо у многих ассоциируется с домашним теплом и уютом, детством. Идей приготовления такой выпечки существует немало. Но всегда хочется выбрать такую, которая удивит вкусом и будет простой в исполнении.

Редакция FoodOboz делится двумя идеями изысканных пирогов из яблок, которые готовятся по разным техникам.

Яблочный пирог от crem_mo. Опубликован на странице в Instagram.

Яблоки – 1 кг

лимонный сок

Молоко – 150мл

Мука – 150г

Яйца – 3 шт

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Сахар – 80 г (можно меньше)

Масло – 50 г

Разрыхлитель 1 пакетик

Соль – щепотка.

Способ приготовления:

Яблоки очистить от кожуры и от семечек, нарезать слайсами. Полить лимонным соком и высыпать в форму для выпекания. Тесто: масло комнатной температуры смешать с сахаром, добавить яйца и взбить все миксером. Влить молоко, соль, разрыхлитель, муку. Все взбить до однородной консистенции. Залить тестом яблоки, тщательно все перемешать и выпекать 40-50 минут.

Открытый пирог с яблоками от andrianka_ripych. Идея опубликована на странице в Instagram.

Такое блюдо – настоящее произведение искусства.

Ингредиенты:

Мука 3-3,5 стакана

Сахар – 6 ст.л.

Масло – 70 г

Яйця – 2 шт

Сухие дрожжи – 3 ч.л.

Молоко – 1 стакан

Соль – 1 ч.л

Яблоки – 3-4 шт

Панировочные сухари – 2 ст.л

Способ приготовления:

Дрожжи развести с теплым молоком, добавить 3 ст. л. сахара, соль, размешать. Добавить 1 взбитое веничком яйцо и муку. Замесить тесто, в конце добавить масло и все перемешать. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место. Через 1:00 тесто примять и снова накрыть полотенцем. Через часа процедуру повторить. Яблоки очистить от кожуры, удалить косточки и нарезать на тоненькие дольки. Когда тесто будет готово, небольшую часть оставить для декора, а другую раскатать в круг, толщиной в 1 см. Положить его в смазанную форму, сделать бортики. Посыпать тесто сухарями, выложить яблоки, сверху посыпать 3 ст. л. сахара Отложенное тесто нарезать полосками и украсить пирог. Смазать пирог взбитым желтком. Выпекать при температуре 200 градусов до золотистой корочки.

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