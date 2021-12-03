Пирожки из 'Королевы бензоколонки': рецепт узнал Константин Грубич

"Королева бензоколонки" – так называется известный советский фильм с Надеждой Румянцевой в главной роли, а также маленькое кафе на окраине города Пирятин Полтавской области. Именно на этом месте много лет назад снималась легендарная лента. Заведение славится своими особыми пирятинскими пирожками.

Недавно там побывал известный журналист и телеведущий Константин Грубич, чтобы узнать рецепт популярного блюда, которое каждый день готовит повар Екатерина Гапон. Сюжет опубликовал на своем канале в YouTube.

Пирожки получаются большими, у них аппетитная золотистая корочка и много начинки. Именно поэтому у этого блюда много поклонников.

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Ингредиенты:

теплая вода – 1 л

соль – 1 ч.л

сахар – 2 ст.л

прессованные дрожжи – 70 г

мука – 500 г

масло – 50 г

Ингредиенты для начинки:

свино-говяжий фарш – 70 г

свиной ливер – 75 г

вареный картофель – 75 г

тушеная капуста – 75 г

В начинку добавить специи и лук.

Способ приготовления:

1. Воду вылить в миску, добавить соль.

2. Засыпать сахар и прессованные дрожжи.

3. Добавить муку, замешать тесто. В процессе влить немного растительного масла.

4. Накрыть полотенцем и оставить, чтобы подошло.

5. На каждый пирожок нужно 100 г теста.

6. С него скатать шарики, и еще на чуть-чуть отставить.

7. Сделать пласт, на него положить фарш. Слепить края, как у вареников и сделать продолговатую, немного приплюснутую форму.

8. Жарить во фретюре или сковороде в большом количестве масла.

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