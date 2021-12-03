Пирожки из "Королевы бензоколонки": рецепт узнал Константин Грубич
"Королева бензоколонки" – так называется известный советский фильм с Надеждой Румянцевой в главной роли, а также маленькое кафе на окраине города Пирятин Полтавской области. Именно на этом месте много лет назад снималась легендарная лента. Заведение славится своими особыми пирятинскими пирожками.
Недавно там побывал известный журналист и телеведущий Константин Грубич, чтобы узнать рецепт популярного блюда, которое каждый день готовит повар Екатерина Гапон. Сюжет опубликовал на своем канале в YouTube.
Пирожки получаются большими, у них аппетитная золотистая корочка и много начинки. Именно поэтому у этого блюда много поклонников.
Ингредиенты:
теплая вода – 1 л
соль – 1 ч.л
сахар – 2 ст.л
прессованные дрожжи – 70 г
мука – 500 г
масло – 50 г
Ингредиенты для начинки:
свино-говяжий фарш – 70 г
свиной ливер – 75 г
вареный картофель – 75 г
тушеная капуста – 75 г
В начинку добавить специи и лук.
Способ приготовления:
1. Воду вылить в миску, добавить соль.
2. Засыпать сахар и прессованные дрожжи.
3. Добавить муку, замешать тесто. В процессе влить немного растительного масла.
4. Накрыть полотенцем и оставить, чтобы подошло.
5. На каждый пирожок нужно 100 г теста.
6. С него скатать шарики, и еще на чуть-чуть отставить.
7. Сделать пласт, на него положить фарш. Слепить края, как у вареников и сделать продолговатую, немного приплюснутую форму.
8. Жарить во фретюре или сковороде в большом количестве масла.
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